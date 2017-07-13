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В Израиле

Демонстрация инвалидов: на час были заблокированы перекресток Нир Галим и въезд Ашдод

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Из-за демонстрации инвалидов был перекрыт въезд в Ашдод

Из-за демонстрации инвалидов в четверг, 13 июля, на час были заблокированы перекресток Нир Галим на шоссе №41 и один из въездов в Ашдод. В настоящее время движение восстановлено, передает пресс-служба полиции.

9 июля активисты движения за права инвалидов перекрывали шоссе №1 в районе Латруна и шоссе №4 в южном направлении от развязки Бацра. Активисты требуют повышения пособий по инвалидности.

21 июня группа людей с ограниченными возможностями перекрыла движение транспорта на въезде в аэропорт имени Бен-Гуриона со стороны шоссе №1. Около 50 протестующих на инвалидных колясках приковали себя цепями к автомобилям, полностью перегородив трассу. Некоторые из протестующих угрожали поджечь себя.

27 июня более 100 инвалидов провели акцию протеста возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме. Двое из них пытались совершить самосожжение.

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