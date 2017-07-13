Правительство заморозило план застройки Калькилии

Военно-политический кабинет принял решение временно заморозить план строительства 5.100 единиц жилья в Калькилии, расположенной в зоне С Палестинской автономии.

План продвигается ЦАХАЛом и министерством обороны в рамках политики "кнута и пряника" с целью поощрения города, жители которого практически не принимают участия в террористических атаках.

На заседании было решено, что через 10 дней кабинет рассмотрит политику планирования и застройки в зоне С. Совету национальной безопасности и министерству обороны велено до тех пор представить министрам подробный план застройки в Калькилии, а юридическому советнику правительства – сформировать позицию по поводу разделения полномочий между правительством и армией в Иудее и Самарии.

Следует отметить, что план застройки Калькилии уже был утвержден правительством в 2016 году. Повторное ее рассмотрение проводится под давлением нескольких министров от партии "Ликуд" и министров партии "Байт Иегуди".