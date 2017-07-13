13 июля 2017 г.
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В Израиле

В Иерусалиме проходит церемония памяти воинов, павших в ходе операции "Нерушимая скала"

время публикации: 17:38 | последнее обновление: 17:38 блог версия для печати фото
В Иерусалиме проходит церемония памяти воинов, павших в ходе операции "Нерушимая скала"
В Иерусалиме проходит церемония памяти воинов, павших в ходе операции "Нерушимая скала"
В Иерусалиме проходит церемония памяти воинов, павших в ходе операции "Нерушимая скала"

В четверг, 13 июля, в мемориальном комплексе на горе Герцля состоялась официальная церемония памяти военнослужащих, павших во время операции "Нерушимая скала" в секторе Газы три года назад. В этом мероприятии приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, депутаты Кнессета, офицеры ЦАХАЛа, а также родственники, потерявшие своих близких в этой войне.

Антитеррористическая операция "Нерушимая скала" началась 7 июля 2014 года. Ей предшествовало похищение 16-летнего Нафтали Френкеля, 16-летнего Гилада Шаэра и 19-летнего Эяля Ифраха, операция по их розыску "Вернуть братьев", и ракетные обстрелы израильской территории. Тела израильтян, похищенных боевиками ХАМАС, были найдены 30 июня.

Только за 8 дней июля было произведено из Газы 104 обстрела, выпущено 250 ракет, были ранены семеро израильтян. В зоне доступной обстрелам оказались пять из восьми миллионов израильтян.

В ходе операции "Нерушимая скала" погибли 67 израильских военнослужащих и шесть мирных граждан (пятеро израильтян и один таиландец). 29 августа скончался еще один израильтянин, получивший тяжелые ранения 22 августа. Были ранены 2.500 военнослужащих и гражданских лиц.


Израильтяне, погибшие во время операции "Нерушимая скала":

1. Дрор Ханин (37) из Бейт-Арье, погиб 15 июля в результате минометного обстрела КПП "Эрез".

2. Сержант Эйтан Барак (20) из Герцлии, погиб 18 июля от дружественного огня;

3. Сержант Адар Берсано (20), из Нагарии, погиб 19 июля в бою с террористами в районном совете Эшколь;

4. Майор Амоц Гринберг (45), из Од а-Шарон, погиб 19 июля в бою с террористами в районном совете Эшколь;

5. Уда аль-Вадж (32), из бедуинской деревни под Димоной, погиб 19 июля в результате ракетного обстрела;

6. Младший лейтенант Бар Рахав (21), житель Рамат-Ишай, управлял инженерным транспортным средством и в ночь на 20 июля получил смертельные ранения в результате прямого попадания противотанковой ракеты;

7. Сержант Бнаягу Рубел (20), из Холона, погиб 20 июля в бою с террористами в секторе Газы;

8. Старший сержант Моше Малко (20), Иерусалим, погиб 20 июля в квартале Саджаийя;

9. Сержант Макс Штайнберг (24), Беэр-Шева, погиб 20 июля в БТР, подорванном террористами в квартале Саджаийя;

10. Майор Цафрир Бар-Ор (32), Холон, погиб 20 июля в бою с террористами в секторе Газы;

11. Капитан Цви Каплан (28), Мейрав, погиб 20 июля в бою с террористами в секторе Газы;

12. Старший сержант Гилад Яакоби-Розенталь (21), Кирьят-Оно, погиб 20 июля в бою с террористами в секторе Газы;

13. Старший сержант Оз Менделович (21), Ацмон, погиб 20 июля в бою с террористами в секторе Газы;

14. Старший сержант Нисим Шон Кармели (21), Ацмон, погиб 20 июля в бою с террористами в секторе Газы;

15. Старший сержант Юваль Даган (22) из Кфар-Сабы, погиб 21 июля в столкновении с террористами возле кибуца Нир-Ам.

16. Подполковник Долев Кейдар (38), командир батальона "Гефен", житель Модиина, погиб 21 июля;

17. Старший сержант Таль Ифрах (21), бригада "Голани", житель Ришон ле-Циона, погиб 21 июля;

18. Старший сержант Надав Гольдмахер(23), курсант школы офицеров имени генерала Хаима Ласкова (БААД 1), житель Беэр-Шевы, погиб 21 июля;

19. Старший сержант, прапорщик Бейнсаин Касахун (39), бригада "Газа", житель Нетивота, погиб 21 июля;

20. Младший лейтенант Юваль Хейман (21), курсант школы офицеров имени генерала Хаима Ласкова (БААД 1), житель Эфрата, погиб 21 июля;

21. Старший сержант Джордан Бен Симон (21), бригада "Голани", житель Ашкелона, погиб 21 июля;

22. Старшина Одед Бен-Сира (22), бригада НАХАЛ, житель мошава Нир Эцион;

23. Старший сержант Шахар Таасе (20), житель Пардесии, погиб 20 июля в БТР, подорванном террористами в квартале Саджаийя;

24. Старший сержант Даниэль Померанц (20), житель Кфар-Азара, погиб 20 июля в БТР, подорванном террористами в квартале Саджаийя;

25. Сержант Шон Мондшайн (19), житель Тель-Авива, погиб 20 июля в БТР, подорванном террористами в квартале Саджаийя;

26. Сержант Бен Ваануну (19), житель Ашдода, погиб 20 июля в БТР, подорванном террористами в квартале Саджаийя;

27. Старший сержант Орен Ноах (22), житель поселка Хошайя, погиб 20 июля в БТР, подорванном террористами в квартале Саджаийя;

28. Старшина Эхуд Шемеш (27), из Бейт-Элазари, погиб 21 июля в бою с террористами в секторе Газы;

29. Старший сержант Авитар Турджеман (20), из Бейт-Шеана, погиб в бою с террористами в секторе Газы утром 21 июля;

30. Капитан Дмитрий Левитас (26), командир танковой роты, из Иерусалима, погиб 22 июля от снайперского огня;

31. Старший лейтенант Натан Коэн (23), командир танкового взвода, погиб 22 июля в бою с террористами в секторе Газы;

32. Лейтенант Паз Элиягу (22) из кибуца Эврон, десантник, погиб в бою с террористами в Хан-Юнисе 23 июля;

33. Старший сержант Ли Мат (19) из Эйлата, десантник, погиб в бою с террористами в Хан-Юнисе 23 июля;

34. Старший сержант Шахар Добер (20) из кибуца Генигар, десантник, погиб в бою с террористами в Хан-Юнисе 23 июля;

35. Старшина Яир Ашкенази (36) из Реховота, резервист из батальона курсантов БААД-1, погиб в северной части Газы 25 июля;

36. Старший сержант Орон Шауль (21) из Пории, погиб в БТР в секторе Газы 20 июля, признан погибшим 25 июля;

37. Старший сержант Гай Леви (21) из Кфар-Врадим, погиб 25 июля в центральной части сектора Газы;

38. Cтарший сержант Гай Бойланд (21) из кибуца Гиносар, погиб 26 июля в секторе Газы;

39. Cержант Амит Йори (20), из Иерусалима, погиб в боевых действиях в Газе в ночь на 26 июля;

40. Лейтенант Рои Пелес (21), из Тель-Авива; погиб в боевых действиях в ночь на 26 июля;

41. Старший сержант Авраам Гринцвайг (21) из Петах-Тиквы, погиб в боевых действиях в Газе в ночь на 26 июля;

42. Старший сержант Галь Басон (21), из Холона, погиб в боевых действиях в Газе в ночь на 26 июля;

43. Капитан Лиад Лави (22) из Талмей-Йосеф, раненный 24 июля на юге сектора, 26 июля скончался в больнице;

44. Старший прапорщик Рами Халон (39) из Хадеры, раненный 22 июля на границе с сектором Газы, 26 июля скончался в больнице;

45. Старший сержант Барак Рафаэль Дегоркер (27) из Ган-Явне, погиб в результате разрыва минометного снаряда на границе с сектором Газы в ночь на 27 июля;

46. Старший сержант Моше Давино (20) из Иерусалима, погиб в секторе Газы утром 28 июля;

47. Старший сержант Элиав Элиягу Хаим Кахлон (22) из Цфата, погиб 28 июля в результате разрыва минометного снаряда на границе с сектором Газы;

48. Младший сержант Мейдан Маймон (20) из Нетивота, погиб 28 июля в результате разрыва минометного снаряда на границе с сектором Газы;

49. Старший сержант Ниран Коэн (20) из Тверии, погиб 28 июля в результате разрыва минометного снаряда на границе с сектором Газы;

50. Старший сержант Эди Барига (23) из мошава Бейт а-Шикма, погиб 28 июля в результате разрыва минометного снаряда на границе с сектором Газы;

51. Сержант Даниэль Кедми (18) из Цофим, погиб 28 июля в столкновении с террористами в Нахаль-Оз;

52. Сержант Баркаи Ишай Шор (21) из Иерусалима, погиб 28 июля в столкновении с террористами в Нахаль-Оз;

53. Сержант Саги Эрез (19) из Кирьят-Аты, погиб 28 июля в столкновении с террористами в Нахаль-Оз;

54. Сержант Дор Дери (18) из Иерусалима, погиб 28 июля в столкновении с террористами в Нахаль-Оз;

55. Сержант Надав Реймонд (19) из Шдемот Двора, погиб 28 июля в столкновении с террористами в Нахаль-Оз;

56. Старший сержант Матан Готлиб (21) из Ришон ле-Циона, боец подразделения "Маглан". Погиб 30 июля в Хан-Юнисе;

57. Старший сержант Омер Хай (21) из поселка Савьон, боец подразделения "Маглан". Погиб 30 июля в Хан-Юнисе;

58. Старший сержант Гай Альгранати (20) из Тель-Авива, боец подразделения "Маглан". Погиб в ходе операции в Хан-Юнисе 30 июля;

59. Старшина запаса Даниэль Мареш (22) из Ришон ле-Циона, танкист 181 бронетанковой бригады. Погиб 31 июля в результате минометного обстрела на границе сектора Газы;

60. Капитан Омри Таль (22) из Йегуда, офицер 181 бронетанковой бригады. Погиб 31 июля в результате минометного обстрела на границе сектора Газы;

61. Старший сержант Шай Кушнир (20) из Кирьят-Моцкина, танкист 181 бронетанковой бригады. Погиб 31 июля в результате минометного обстрела на границе сектора Газы;

62. Старший сержант Ноам Розенталь (20) из Мейтара, танкист 181 бронетанковой бригады. Погиб 31 июля в результате минометного обстрела на границе сектора Газы;

63. Капитан запаса Лиран Адир (Эдри) (31) из поселка Азиз, офицер 181 бронетанковой бригады. Погиб 31 июля в результате минометного обстрела на границе сектора Газы;

64. Майор Беная Сарель (26) из Кирьят-Арбы, офицер бригады "Гивати". Погиб 1 августа в столкновении с террористами в районе Рафаха;

65. Сержант Лиэль Гидони (20) из Иерусалима, связист в бригаде "Гивати". Погиб 1 августа в столкновении с террористами в районе Рафаха;

66. Лейтенант Адар Голдин (23) из Кфар-Сабы, офицер бригады "Гивати". Погиб 1 августа в столкновении с террористами в районе Рафаха.

67. Даниэль Трегерман (4,5 года) погиб 22 августа в результате минометного обстрела района Шаар а-Негев.

68. Зеэв Эцион (55), координатор безопасности кибуца Нирим. Погиб 26 августа в результате минометного обстрела.

69. Шахар Меламед (43), житель кибуца Нирим. Погиб 26 августа в результате минометного обстрела.

70. Натанэль Маман (22), сержант, житель Ган Явне. Скончался 29 августа в результате ранений, полученных 22 августа при разрыве ракеты рядом с его автомобилем.

71. Сержант Шахар Шалев (20), житель Алоней а-Башан. Скончался 31 августа в результате ранений, полученных 23 июля в ходе боевых действий в секторе Газы.

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