Коррупция или политическое преследование. СМИ об отчете государственного контролера

В четверг, 13 июля, израильские СМИ комментируют публикацию отчета государственного контролера Йосефа Шапира о деятельности министерства связи. Этот отчет был опубликован в тот день, когда следователи управления ценных бумаг допросили генерального директора министерства связи Шломо Фильбера по подозрению в причастности к коррупционному скандалу в компании "Безек".

В публикациях упоминается имя Шауля Аловича (Эловича), он является владельцем контрольного пакета акций компании "Безек", которой им же была продана компания многоканального спутникового телевидения Yes. Ему также принадлежит спутниковая компания "Халаль Тикшорет", у которой Yes закупает пакеты связи. Кроме того, Алович владеет порталом Walla.

Амитай Зив и Нати Токер публикуют в газете The Marker статью под названием "Дело 4000". По мнению авторов статьи, отчет госконтролера не оставляет сомнений в том, что министерство связи под руководством Нетаниягу и Фильбера предоставляло различные привилегии "Безеку", что приносило прибыль владельцу компании и убытки ее клиентам. "Тот факт, что Нетаниягу не сообщил о своей дружбе с Аловичем, привел к ситуации, в которой контроль над "Безеком" в течение многих месяцев осуществлялся в состоянии скрытого от всех конфликта интересов", – говорится в статье. По мнению ее авторов, есть реальные основания опасаться, что Нетаниягу пользовался своим влиянием для того, чтобы получить доброжелательное освещение своей деятельности в СМИ.

Отметим, что газета "Исраэль а-Йом", считающаяся рупором премьер-министра, воздерживается от каких-либо комментариев и приводит лишь фактическое описание отчета и комментарий канцелярии Биньямина Нетаниягу: "Еще одна попытка создать на пустом месте скандал, в котором замешан глава правительства. Премьер-министр ничего не скрывал. Его отношения с Мильченом были всем известны. С Аловичем его связывали дружеские отношения, не более того. Но когда этот вопрос был поднят юридическим советником, глава правительства следовал полученным инструкциям и предписаниям. Все решения, связанные со сферой коммуникаций, и до того принимались исключительно в соответствии с рекомендациями специалистов и только в интересах общества".

Портал Walla также не комментирует отчет государственного контролера.

В свою очередь, комментатор Эли Барак на сайте NRG резко критикует отчет государственного контролера. "Публикация отчета именно сейчас, когда расследование дела "Безека" у всех на слуху, вызывает вопросы, но это было бы простительно. Однако попытка увязать это дело с Нетаниягу, который из того, что известно в настоящий момент, не имеет к нему никакого отношения, позорит скорее того, кто пытается это сделать, – пишет Эли Барак. – Отчет основан на компиляции вторичных и не имеющих значения фактов".

Комментатор газеты "Маарив а-Шавуа" Бен Каспит пишет, что отчет госконтролера является обвинительным заключением против юридического советника правительства Авихая Мандельблита. "Те, в чьи обязанности входит следить за соблюдением закона, закрыли глаза перед деятельностью преступной группировки, творившей все, что ей заблагорассудится в святая святых израильской государственности, – пишет Каспит. – В отчете нет ничего нового, все знали о происходящем, и никто ничего не делал".