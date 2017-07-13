Тело погибшей в Хабаровске Николь Суркин доставят в Израиль

В пятницу, 14 июля, в Израиль будет доставлено тело 12-летней Николь Суркин, погибшей в ДТП в Хабаровске.

Трагедия произошла утром 12 июля. Автомобиль, в котором находились Николь и ее родители вместе с родственницей, гражданкой России, попал в аварию. Николь и ее тетя погибли. Родители девочки получили легкие травмы.

Мать девочки репатриировалась в Израиль в 2000 году, а через пять лет на свет появилась Николь. Девочка училась в школе "Алумим" в Кирьят-Яме. Ее одноклассникам о трагедии рассказала бабушка Николь.