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В Израиле

Тело погибшей в Хабаровске Николь Суркин доставят в Израиль

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:23 блог версия для печати фото
Аэропорт им. Бен-Гуриона

В пятницу, 14 июля, в Израиль будет доставлено тело 12-летней Николь Суркин, погибшей в ДТП в Хабаровске.

Трагедия произошла утром 12 июля. Автомобиль, в котором находились Николь и ее родители вместе с родственницей, гражданкой России, попал в аварию. Николь и ее тетя погибли. Родители девочки получили легкие травмы.

Мать девочки репатриировалась в Израиль в 2000 году, а через пять лет на свет появилась Николь. Девочка училась в школе "Алумим" в Кирьят-Яме. Ее одноклассникам о трагедии рассказала бабушка Николь.

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