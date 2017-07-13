13 июля 2017 г.
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В Израиле

Опубликованы имена военнослужащих, погибших в результате ДТП возле Эйлата

время публикации: 20:10 | последнее обновление: 20:10 блог версия для печати фото
Опубликованы имена военнослужащих, погибших в результате ДТП возле Эйлата

Разрешены к публикации имена военнослужащих, погибших в результате ДТП на 12-м шоссе. Это 19-летний рядовой Абтамо Абеба из Кирьят-Гата, и 35-летний прапорщик запаса Яаков Туати из Димоны.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Абтаму Абебе посмертно присвоено звание старшего ефрейтора, Яакову Туати - старшины.

Авария произошла 13 июля на шоссе № 12, к северу от Эйлата. Водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль съехал в обрыв и перевернулся. Военнослужащие оказались заблокированы в кабине. Когда спасатели смогли их извлечь из-под обломков, они уже были мертвы.

Дорожная полиция и ЦАХАЛ расследуют обстоятельства ДТП.

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Четверг, 13 июля 2017 г.
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