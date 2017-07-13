Опубликованы имена военнослужащих, погибших в результате ДТП возле Эйлата

Разрешены к публикации имена военнослужащих, погибших в результате ДТП на 12-м шоссе. Это 19-летний рядовой Абтамо Абеба из Кирьят-Гата, и 35-летний прапорщик запаса Яаков Туати из Димоны.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Абтаму Абебе посмертно присвоено звание старшего ефрейтора, Яакову Туати - старшины.

Авария произошла 13 июля на шоссе № 12, к северу от Эйлата. Водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль съехал в обрыв и перевернулся. Военнослужащие оказались заблокированы в кабине. Когда спасатели смогли их извлечь из-под обломков, они уже были мертвы.

Дорожная полиция и ЦАХАЛ расследуют обстоятельства ДТП.