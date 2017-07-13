"Мако": отец одного из трех израильтян, удерживаемых в Газе, против сделки с ХАМАС

Отец 23-летнего Хишама ас-Сайяда, уже два года находящегося в плену в секторе Газы, выступает против сделки с ХАМАС, в рамках которой могли бы выйти на свободу сотни террористов. В беседе с журналистом сайта "Мако" он говорит о том, что похищения израильтян не прекратятся до тех пор, пока будут осуществляться подобные сделки.

Хишам ас-Сайяд, житель бедуинского поселка Хура в Негеве, два года назад преодолел забор безопасности на границе с сектором Газы, после чего был задержан боевиками ХАМАС. Это была не первая его попытка уйти в Газу, но в предыдущие разы его успевали задержать военнослужащие на границе. Первый раз Хишам Ас-Сайяд отправился в Газу, чтобы "освободить из плена Гилада Шалита". 23-летний мужчина страдает душевным расстройством.

Отец молодого человека говорит, что он скучает о сыне и переживает за него, но при этом понимает, что сделка с ХАМАС не должна заключаться, что на войне необходимо чем-то жертвовать.

Хишам Ас-Сайяд один из трех израильтян, удерживаемых в секторе Газы. Все трое пленников, Ас-Сайяд , Авера Менгисту, Джума Ибрахим Абу Ганим, добровольно оказались в Газе, все трое страдают психическими заболеваниями.

В руках ХАМАС также находятся тела двух израильтянских военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, признанных погибшими во время операции "Нерушимая скала". Израильское правительство обязалось вернуть их тела для захоронения в Израиле.



