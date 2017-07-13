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В Израиле

На сутки отложен визит Биньямина Нетаниягу в Париж

время публикации: 18:05 | последнее обновление: 18:05 блог версия для печати фото
На сутки отложен визит Биньямина Нетаниягу в Париж

Биньямин Нетаниягу должен был вылететь в Париж утром в пятницу, 14 июля. Его канцелярия поясняла, что визит запланирован таким образом, чтобы глава правительства оказался на месте до наступления шаббата. Однако, как сообщает сайт "Маарив", в последний момент поездка была отложена.

По информации этого источника, Биньямин Нетаниягу вылетит во Францию в субботу вечером. Он примет участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине "облавы Вель д'Ив", а также встретится с Эммануэлем Макроном.

В публикации на сайте "Маарив" высказывается предположение, что на планы главы правительства повлияли задержания высокопоставленных чиновников в связи с подозрениями на коррупцию в министерстве связи и по "делу 3000".

Пресс-служба главы правительства эту информацию не комментирует.

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