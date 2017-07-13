В БАГАЦ подан иск против продажи за границу "шпионского" ПО, разработанного в Израиле

Депутат от партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг обратилась в Высший суд справедливости с требованием запретить продажу иностранным государствам программы для взлома мобильных телефонов, которая была разработана израильской компанией NSO Group.

Обращение в БАГАЦ последовало после того, как стало известно, что правительство Мексики, вместо того, чтобы использует программу Pegasus для борьбы с террором, использует ее для слежки за представителями оппозиции. Об этом, в частности, 10 июля написало издание Forbes.

Иск в БАГАЦ был подготовлен адвокатом Ити Маком.

О шпионской программе, разработанной израильской компанией NSO Group для взлома iOS, стало известно в августе 2016 года. Программа использовала в своих интересах три уязвимости в системе, позволяя посторонним читать электронные письма, записывать звук с телефона, собирать пароли и отслеживать местоположение пользователя. Вскоре компания Apple выпустила обновление, закрывающее уязвимость.

Сразу после этого компания NSO Group распространила заявление, в котором говорилось, что компания разрабатывает программное обеспечение, которое помогает правительственным организациям в борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Свою продукцию компания продает только государственным структурам, имеющим соответствующие лицензии и сертификаты.





