13 июля 2017 г.
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В Израиле

Прогноз погоды на 13 июля: солнечно и жарко

время публикации: 05:22 | последнее обновление: 05:22 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 13 июля: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 13 июля, температура воздуха немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Малооблачно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 24-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-41. В Беэр-Шеве – 24-35, в Мицпе-Рамоне – 23-33, на побережье Мертвого моря – 32-40, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 23-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-39, на Голанских высотах – 24-35.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 70-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-субботу ожидается повышение температуры. В воскресенье – без изменений.

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Четверг, 13 июля 2017 г.
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