По дороге на работу в ДТП погиб прапорщик полиции

Пресс-служба полиции сообщила, что в результате ДТП на шоссе № 5504 возле кибуца Нир Элиягу погиб 29-летний прапорщик полиции Сенед абу-Замиру.

Сенед абу-Замиру поступил на службу в полицию четыре года назад. Он входил в патрульную службу Бней-Брака.

Авария произошла около 6 часов утра. Сенед абу-Замиру ехал на работу на мотоцикле, когда его сбил легковой автомобиль. От полученных травм полицейский скончался на месте.

Вместе с родственниками и друзьями в последний путь его провожали генеральный инспектор полиции Рони Альшейх, начальник тель-авивского округа Чико Эдри, мэр Бней-Брака, а также коллеги.