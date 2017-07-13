13 июля 2017 г.
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В Израиле

Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 13:01 блог версия для печати фото
Эксклюзив NEWSru Israel
Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса
Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса
Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен очередной опрос по теме "Политические предпочтения читателей", который был проведен после победы Ави Габая на выборах главы партии "Авода" и на фоне публикаций о подозрениях в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его приближенных.

В опросе, который проводился в течение одних суток (12-13 июля), приняли участие 2.714 респондентов (2.396 из них ответили на все 24 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Похожий онлайн-опрос мы проводили в январе этого года. Кроме того, весной 2017-го по заказу нашей редакции институт PORI провел масштабное исследование, в рамках которого выяснялись и политические предпочтения русскоязычных израильтян. Однако на фоне публикации результатов общенациональных опросов после смены руководства в "Аводе" мы сочли возможным снова провести опрос на эту тему, несколько изменив его содержание. Результаты нового опроса сравниваются с полученными ранее в этом году.

Большинство читателей NEWSru.co.il (57%) относят себя к умеренно правым, 19% – к крайне правым, 14% – к центристам, 5% – к умеренно левым, 1% – к крайне левым.

Подавляющее большинство респондентов (71%) заявили, что факт избрания Ави Габая на пост главы "Аводы" им безразличен. 12% сказали, что относятся к этому положительно, 8,5% – отрицательно.

При этом 80% уверены, что избрание Габая лидером "Аводы" не приведет к победе "Сионистского лагеря" на выборах в Кнессет 21-го созыва. Только 4% верят в такой сценарий.

62% считают, что Габай не готов и не будет готов к борьбе за пост главы правительства. 14% полагают, что он не готов к такой борьбе сейчас, но будет готов ко дню выборов. Только 5% думают, что новый лидер "Аводы" в такой борьбе готов уже сейчас .

70% опрошенных предполагают, что расследования против Биньямина Нетаниягу не приведут к досрочным выборам. Противоположной точки зрения придерживаются только 10,5%.

62% не считают подозрения в отношении главы правительства серьезными и обоснованными. 20,5% считают иначе.

67% полагают, что ни одно из расследований против Нетаниягу не закончится подачей обвинительного заключения. Противоположный прогноз дают только 12% респондентов.

Лишь 18% считают, что Нетаниягу должен уйти в отставку на фоне подозрений против него в рамках дел 1000, 2000 и 3000. Противоположной точки зрения придерживаются 69% опрошенных.

Политические предпочтения

Читателям был задан вопрос: "Кого из перечисленных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" Больше всего голосов получили: 1) Биньямин Нетаниягу ("Ликуд") – 31%, 2) Авигдор Либерман (НДИ) – 21%, 3) Яир Лапид ("Еш Атид") – 16%, 4) Исраэль Кац ("Ликуд") – 7%, 5) Гидеон Саар ("Ликуд") – 5%, Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") – 3%. За последние полгода несколько вырос "премьерский рейтинг" Либермана и Лапида, рейтинг Нетаниягу немного снизился.

Был задан вопрос: "Кто из перечисленных ниже лидеров, на ваш взгляд, лучше других справился бы с проблемой арабского террора?" Больше всего голосов было отдано за Либермана – 40,5%. За Нетаниягу – 13%, за Лапида – 8%, за Беннета – 6,5%, за Каца – 4%.

На сегодняшний день 83% наших читателей, принявших участие в опросе о политических предпочтениях знают, за какую партию или блок проголосовали бы на выборах в Кнессет, если бы они состоялись сейчас. Полгода назад таких было 74%. Ответы на другие вопросы также показали, что русскоязычных избирателей, определившихся с тем, за кого голосовать, за последние полгода стало больше.

За НДИ сегодня готовы голосовать 30% читателей NEWSru.co.il (в январе таких было 28%, 31% по опросу PORI весной этого года), за "Ликуд" – 25% (полгода назад – 26%, 25% по опросу PORI), за "Еш Атид" – 18% (столько же было в октябре 2016-го, в январе этой партии отдали свои голоса 14% наших читателей, весной опрос PORI давал партии Лапида 12% "русских" голосов), за "Байт Иегуди" – 5% (без изменений, 4,5% PORI), за новый блок крайне правых партий – 4% (5% полгода назад), за блок "Сионистский лагерь" – 2,5% (1,5% в январе, 3,5% PORI), за "Кулану" – немногим более 2% (около 1% полгода назад, 3,5% PORI), за МЕРЕЦ – 1,6%, за "новую русскую партию" – 1%. Остальные партии получают менее 1% голосов наших читателей. 3% заявляют, что не приняли бы участие в голосовании на выборах.

Более 87% заявили, что ни смена руководства "Аводы", ни расследования против Нетаниягу не повлияли на их выбор.

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей на сегодняшний день определяет 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, можно предположить, что данная категория избирателей принесла бы шесть мандатов НДИ, пять мандатов – "Ликуду", четыре мандата – "Еш Атид", по одному мандату – "Байт Иегуди" и новому блоку крайне правых партий. Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают (хотя по итогам выборов в Кнессет 20-го созыва по одному такому мандату получили партия "Кулану" и блок "Сионистский лагерь"). Подчеркнем, что речь идет о приблизительной оценке.

Читателям был задан вопрос: "Какая из партий, на ваш взгляд, наилучшим образом отстаивает интересы русскоязычных граждан Израиля?" 38% назвали партию "Наш дом Израиль", 10% – "Еш Атид", 5% – "Ликуд". Прочие партии и блоки получили менее 1% голосов. Треть опрошенных заявили, что ни одна партия не отстаивает интересы русскоязычных израильтян.

Был задан вопрос: "Каких партий, на ваш взгляд, не хватает в нынешней правящей коалиции?" 43% назвали "Еш Атид", 6% – блок "Сионистский лагерь", 2% – МЕРЕЦ, 1,5% – Объединенный арабский список.

При ответе на вопрос "Представителей каких партий, состоящих сегодня в коалиции, вам бы не хотелось видеть в правительстве Израиля?" 70% назвали ШАС, 61% – "Яадут а-Тора", 15% – "Байт Иегуди", 12% – "Кулану", 11% – НДИ, 8,5% – "Ликуд".

Большинство наших читателей (более 55%) не поддерживают идею создания правительства национального единства. За создание такого правительства выступают только 25% респондентов.

Читателям было предложено дать политический прогноз на 2018 год. 59% считают, что правительство в будущем году продолжит работать в нынешнем составе. 14% полагают, что в следующем году состоятся досрочные выборы в Кнессет. 7,5% выбрали ответ: "Произойдет смена состава правительства, но не будет создано правительство нацединства". 7% ответили: "Будет распущен Кнессет, но выборы состоятся в 2019 году". 3%: "Будет сформировано правительство национального единства, без досрочных выборов".

Оценка деятельности правительства и оппозиции

Наши читатели по 5-балльной шкале дали оценку деятельности правительства 3,1 (удовлетворительно).

Оценка деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу – 3,3 (удовлетворительно).

Оценка деятельности министра обороны Авигдора Либермана – 3,5 (между удовлетворительно и хорошо).

Оценка деятельности оппозиции – 2,1 (неудовлетворительно).

Рейтинг русскоговорящих депутатов Кнессета

Читателям был задан вопрос: "Работу кого из русскоговорящих депутатов Кнессета 20-го созыва вы оцениваете положительно?"

Больше всего голосов, 37%, было отдано на этот раз за Зеэва Элькина ("Ликуд") – депутата, занимающего посты министра охраны окружающей среды и по делам Иерусалима. 35% было отдано за Константина Развозова ("Еш Атид"). 33,5% положительно оценили работу спикера Кнессета Юлия Эдельштейна ("Ликуд").

Далее следуют: Роберт Илатов (НДИ) – 24%, Софа Ландвер (НДИ) – 23%, Юлия Малиновская (НДИ) – 21%, Ксения Светлова (Сионистский лагерь) – 16%, Тали Плосков (Кулану) – 12%. 9% опрошенных заявили, что отрицательно оценивают работу всех русскоязычных депутатов Кнессета.

Рейтинг министров

Респондентам был задан вопрос: "Работу кого из перечисленных ниже министров нынешнего правительства вы оцениваете положительно?"

Больше всего голосов, 57,5%, получил Исраэль Кац – министр транспорта и безопасности дорожного движения, министр по делам разведслужб ("Ликуд"). Причем, он же был назван нашими читателями лучшим министром в октябре 2016 года.

На втором месте, как и в октябре прошлого года, оказался министр обороны Авигдор Либерман (НДИ) – 47%

В первой пятерке министров, работу которых наши читатели оценивают положительно, также оказались: Биньямин Нетаниягу, премьер-министр, министр иностранных дел ("Ликуд") – 35%, Айелет Шакед, министр юстиции ("Байт Иегуди") – 33%, Зеэв Элькин, министр экологии, министр по делам Иерусалима ("Ликуд") – 26%.

В ТОП-10 попали также: Софа Ландвер, министр алии и абсорбции (НДИ) – 23%, Мири Регев, министр культуры и спорта ("Ликуд") – 23%, Моше Кахлон, министр финансов ("Кулану") – 20%, Нафтали Беннет, министр по делам диаспоры, министр образования ("Байт Иегуди") – 15%, Гилад Эрдан, министр внутренней безопасности, министр стратегического планирования ("Ликуд") – 13%.

В списке был перечислен 21 министр. Не были названы Аюб Кара ("Ликуд"), вступивший в должность главы минсвязи только 29 мая этого года, и Эли Коэн ("Кулану"), являющийся главой министерства экономики с 23 января 2017 года. Их имена будут добавлены в список при проведении следующих опросов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
Рейтинг министров и депутатов среди русских израильтян. Исследование PORI 2017 года
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 апреля 2017 г.
Политические предпочтения русских израильтян. Исследование PORI 2017 года
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Расследования против Нетаниягу резко подняли "русский" рейтинг "Ликуда". Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2016 г.
Итоги опроса NEWSru.co.il: лидирует НДИ, но Кац обошел Либермана в рейтинге министров







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