Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен очередной опрос по теме "Политические предпочтения читателей", который был проведен после победы Ави Габая на выборах главы партии "Авода" и на фоне публикаций о подозрениях в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его приближенных.

В опросе, который проводился в течение одних суток (12-13 июля), приняли участие 2.714 респондентов (2.396 из них ответили на все 24 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Похожий онлайн-опрос мы проводили в январе этого года. Кроме того, весной 2017-го по заказу нашей редакции институт PORI провел масштабное исследование, в рамках которого выяснялись и политические предпочтения русскоязычных израильтян. Однако на фоне публикации результатов общенациональных опросов после смены руководства в "Аводе" мы сочли возможным снова провести опрос на эту тему, несколько изменив его содержание. Результаты нового опроса сравниваются с полученными ранее в этом году.

Большинство читателей NEWSru.co.il (57%) относят себя к умеренно правым, 19% – к крайне правым, 14% – к центристам, 5% – к умеренно левым, 1% – к крайне левым.

Подавляющее большинство респондентов (71%) заявили, что факт избрания Ави Габая на пост главы "Аводы" им безразличен. 12% сказали, что относятся к этому положительно, 8,5% – отрицательно.

При этом 80% уверены, что избрание Габая лидером "Аводы" не приведет к победе "Сионистского лагеря" на выборах в Кнессет 21-го созыва. Только 4% верят в такой сценарий.

62% считают, что Габай не готов и не будет готов к борьбе за пост главы правительства. 14% полагают, что он не готов к такой борьбе сейчас, но будет готов ко дню выборов. Только 5% думают, что новый лидер "Аводы" в такой борьбе готов уже сейчас .

70% опрошенных предполагают, что расследования против Биньямина Нетаниягу не приведут к досрочным выборам. Противоположной точки зрения придерживаются только 10,5%.

62% не считают подозрения в отношении главы правительства серьезными и обоснованными. 20,5% считают иначе.

67% полагают, что ни одно из расследований против Нетаниягу не закончится подачей обвинительного заключения. Противоположный прогноз дают только 12% респондентов.

Лишь 18% считают, что Нетаниягу должен уйти в отставку на фоне подозрений против него в рамках дел 1000, 2000 и 3000. Противоположной точки зрения придерживаются 69% опрошенных.

Политические предпочтения

Читателям был задан вопрос: "Кого из перечисленных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" Больше всего голосов получили: 1) Биньямин Нетаниягу ("Ликуд") – 31%, 2) Авигдор Либерман (НДИ) – 21%, 3) Яир Лапид ("Еш Атид") – 16%, 4) Исраэль Кац ("Ликуд") – 7%, 5) Гидеон Саар ("Ликуд") – 5%, Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") – 3%. За последние полгода несколько вырос "премьерский рейтинг" Либермана и Лапида, рейтинг Нетаниягу немного снизился.

Был задан вопрос: "Кто из перечисленных ниже лидеров, на ваш взгляд, лучше других справился бы с проблемой арабского террора?" Больше всего голосов было отдано за Либермана – 40,5%. За Нетаниягу – 13%, за Лапида – 8%, за Беннета – 6,5%, за Каца – 4%.

На сегодняшний день 83% наших читателей, принявших участие в опросе о политических предпочтениях знают, за какую партию или блок проголосовали бы на выборах в Кнессет, если бы они состоялись сейчас. Полгода назад таких было 74%. Ответы на другие вопросы также показали, что русскоязычных избирателей, определившихся с тем, за кого голосовать, за последние полгода стало больше.

За НДИ сегодня готовы голосовать 30% читателей NEWSru.co.il (в январе таких было 28%, 31% по опросу PORI весной этого года), за "Ликуд" – 25% (полгода назад – 26%, 25% по опросу PORI), за "Еш Атид" – 18% (столько же было в октябре 2016-го, в январе этой партии отдали свои голоса 14% наших читателей, весной опрос PORI давал партии Лапида 12% "русских" голосов), за "Байт Иегуди" – 5% (без изменений, 4,5% PORI), за новый блок крайне правых партий – 4% (5% полгода назад), за блок "Сионистский лагерь" – 2,5% (1,5% в январе, 3,5% PORI), за "Кулану" – немногим более 2% (около 1% полгода назад, 3,5% PORI), за МЕРЕЦ – 1,6%, за "новую русскую партию" – 1%. Остальные партии получают менее 1% голосов наших читателей. 3% заявляют, что не приняли бы участие в голосовании на выборах.

Более 87% заявили, что ни смена руководства "Аводы", ни расследования против Нетаниягу не повлияли на их выбор.

По оценке политологов, голосование русскоязычных избирателей на сегодняшний день определяет 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, можно предположить, что данная категория избирателей принесла бы шесть мандатов НДИ, пять мандатов – "Ликуду", четыре мандата – "Еш Атид", по одному мандату – "Байт Иегуди" и новому блоку крайне правых партий. Другие партии и блоки, в том числе гипотетическая "новая русская партия", "целые русские мандаты" не получают (хотя по итогам выборов в Кнессет 20-го созыва по одному такому мандату получили партия "Кулану" и блок "Сионистский лагерь"). Подчеркнем, что речь идет о приблизительной оценке.

Читателям был задан вопрос: "Какая из партий, на ваш взгляд, наилучшим образом отстаивает интересы русскоязычных граждан Израиля?" 38% назвали партию "Наш дом Израиль", 10% – "Еш Атид", 5% – "Ликуд". Прочие партии и блоки получили менее 1% голосов. Треть опрошенных заявили, что ни одна партия не отстаивает интересы русскоязычных израильтян.

Был задан вопрос: "Каких партий, на ваш взгляд, не хватает в нынешней правящей коалиции?" 43% назвали "Еш Атид", 6% – блок "Сионистский лагерь", 2% – МЕРЕЦ, 1,5% – Объединенный арабский список.

При ответе на вопрос "Представителей каких партий, состоящих сегодня в коалиции, вам бы не хотелось видеть в правительстве Израиля?" 70% назвали ШАС, 61% – "Яадут а-Тора", 15% – "Байт Иегуди", 12% – "Кулану", 11% – НДИ, 8,5% – "Ликуд".

Большинство наших читателей (более 55%) не поддерживают идею создания правительства национального единства. За создание такого правительства выступают только 25% респондентов.

Читателям было предложено дать политический прогноз на 2018 год. 59% считают, что правительство в будущем году продолжит работать в нынешнем составе. 14% полагают, что в следующем году состоятся досрочные выборы в Кнессет. 7,5% выбрали ответ: "Произойдет смена состава правительства, но не будет создано правительство нацединства". 7% ответили: "Будет распущен Кнессет, но выборы состоятся в 2019 году". 3%: "Будет сформировано правительство национального единства, без досрочных выборов".

Оценка деятельности правительства и оппозиции

Наши читатели по 5-балльной шкале дали оценку деятельности правительства 3,1 (удовлетворительно).

Оценка деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу – 3,3 (удовлетворительно).

Оценка деятельности министра обороны Авигдора Либермана – 3,5 (между удовлетворительно и хорошо).

Оценка деятельности оппозиции – 2,1 (неудовлетворительно).

Рейтинг русскоговорящих депутатов Кнессета

Читателям был задан вопрос: "Работу кого из русскоговорящих депутатов Кнессета 20-го созыва вы оцениваете положительно?"

Больше всего голосов, 37%, было отдано на этот раз за Зеэва Элькина ("Ликуд") – депутата, занимающего посты министра охраны окружающей среды и по делам Иерусалима. 35% было отдано за Константина Развозова ("Еш Атид"). 33,5% положительно оценили работу спикера Кнессета Юлия Эдельштейна ("Ликуд").

Далее следуют: Роберт Илатов (НДИ) – 24%, Софа Ландвер (НДИ) – 23%, Юлия Малиновская (НДИ) – 21%, Ксения Светлова (Сионистский лагерь) – 16%, Тали Плосков (Кулану) – 12%. 9% опрошенных заявили, что отрицательно оценивают работу всех русскоязычных депутатов Кнессета.

Рейтинг министров

Респондентам был задан вопрос: "Работу кого из перечисленных ниже министров нынешнего правительства вы оцениваете положительно?"

Больше всего голосов, 57,5%, получил Исраэль Кац – министр транспорта и безопасности дорожного движения, министр по делам разведслужб ("Ликуд"). Причем, он же был назван нашими читателями лучшим министром в октябре 2016 года.

На втором месте, как и в октябре прошлого года, оказался министр обороны Авигдор Либерман (НДИ) – 47%

В первой пятерке министров, работу которых наши читатели оценивают положительно, также оказались: Биньямин Нетаниягу, премьер-министр, министр иностранных дел ("Ликуд") – 35%, Айелет Шакед, министр юстиции ("Байт Иегуди") – 33%, Зеэв Элькин, министр экологии, министр по делам Иерусалима ("Ликуд") – 26%.

В ТОП-10 попали также: Софа Ландвер, министр алии и абсорбции (НДИ) – 23%, Мири Регев, министр культуры и спорта ("Ликуд") – 23%, Моше Кахлон, министр финансов ("Кулану") – 20%, Нафтали Беннет, министр по делам диаспоры, министр образования ("Байт Иегуди") – 15%, Гилад Эрдан, министр внутренней безопасности, министр стратегического планирования ("Ликуд") – 13%.

В списке был перечислен 21 министр. Не были названы Аюб Кара ("Ликуд"), вступивший в должность главы минсвязи только 29 мая этого года, и Эли Коэн ("Кулану"), являющийся главой министерства экономики с 23 января 2017 года. Их имена будут добавлены в список при проведении следующих опросов.





