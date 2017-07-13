Обвинение: русскоязычная семья занималась рекламой услуг проституток

Прокуратура Тель-авивского округа подала в окружной суд обвинительные заключения против Нины Фиршт (58), Олега Фиршта (38), Инны Фиршт (36), Александра Лоскутова (43), Орена Песо (45), Даниэля Ладермана-Дорона (76). Они обвиняются в ряде преступлений, среди которых - сутенерство, реклама услуг проституток, попытка привлечь человека к занятию проституцией.

Согласно обвинению, с 2011 по 2016 годы. Нина Фиршт управляла сайтом olsex.co.il, предлагавшим услуги проституток. С этим сайтом были связаны еще три подобных ресурса - min.co.il, me4u.co.il, sexy1.co.il. Доступ ко всем перечисленным сайтам был заблокирован по распоряжению прокуратуры.

Управление сайтом на начальном этапе осуществлялось через фирму Даниэля Ладермана-Дорона, на тот момент сожителя Нины Фиршт. Затем он был зарегистрирован за границей на подставное лицо. Вести ресурсы также помогали сын Нины, Олег Фиршт и его супруга Инна. Александр Лоскутов был привлечен в качестве программиста и веб-дизайнера.

Отмечается, что за публикацию одного объявления на сайте сроком на месяц обвиняемые получали от 400 до 800 шекелей. Плату они брали только наличными во время личных встреч с клиентками, через посыльных или Почтовый банк.

Чтобы расширить свою деятельность, Нина стала сотрудничать с Ореном Песо, который занимался публикацией объявлений на различных сайтах и в местных изданиях. Кроме того, Фиршт и ее сын с невесткой пыталась привлечь женщин к занятию проституцией, публикуя объявления о вакансиях в этой сфере, сообщает пресс-служба Тель-авивской прокуратуры.