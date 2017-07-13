13 июля 2017 г.
последняя новость: 11:48
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:48 Суд продлил на пять дней арест подозреваемых по "делу субмарин"
11:30 Нетаниягу собирает приближенных на экстренное совещание
11:21 Тело погибшей в Хабаровске Николь Суркин доставят в Израиль
11:06 "Дело субмарин": полиция просит продлить арест Мики Ганору и Авриэлю Бар-Йосефу
10:29 Обвинение: русскоязычная семья занималась рекламой услуг проституток
09:40 "Сионистский лагерь" против "Еш Атид": Лапида обвинили в причастности к "делу субмарин"
08:49 Иск в БАГАЦ: арабские семьи в Иерусалиме просят перевести их детей в израильские школы
07:40 Правительство заморозило план застройки Калькилии
07:39 Коррупция или политическое преследование. СМИ об отчете государственного контролера
06:43 В районе Кфар-Сабы погиб мотоциклист
В Израиле

Обвинение: русскоязычная семья занималась рекламой услуг проституток

время публикации: 10:29 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
Реклама услуг проституток

Прокуратура Тель-авивского округа подала в окружной суд обвинительные заключения против Нины Фиршт (58), Олега Фиршта (38), Инны Фиршт (36), Александра Лоскутова (43), Орена Песо (45), Даниэля Ладермана-Дорона (76). Они обвиняются в ряде преступлений, среди которых - сутенерство, реклама услуг проституток, попытка привлечь человека к занятию проституцией.

Согласно обвинению, с 2011 по 2016 годы. Нина Фиршт управляла сайтом olsex.co.il, предлагавшим услуги проституток. С этим сайтом были связаны еще три подобных ресурса - min.co.il, me4u.co.il, sexy1.co.il. Доступ ко всем перечисленным сайтам был заблокирован по распоряжению прокуратуры.

Управление сайтом на начальном этапе осуществлялось через фирму Даниэля Ладермана-Дорона, на тот момент сожителя Нины Фиршт. Затем он был зарегистрирован за границей на подставное лицо. Вести ресурсы также помогали сын Нины, Олег Фиршт и его супруга Инна. Александр Лоскутов был привлечен в качестве программиста и веб-дизайнера.

Отмечается, что за публикацию одного объявления на сайте сроком на месяц обвиняемые получали от 400 до 800 шекелей. Плату они брали только наличными во время личных встреч с клиентками, через посыльных или Почтовый банк.

Чтобы расширить свою деятельность, Нина стала сотрудничать с Ореном Песо, который занимался публикацией объявлений на различных сайтах и в местных изданиях. Кроме того, Фиршт и ее сын с невесткой пыталась привлечь женщин к занятию проституцией, публикуя объявления о вакансиях в этой сфере, сообщает пресс-служба Тель-авивской прокуратуры.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
Комиссия не решила, считать ли пользование услугами проституток уголовным преступлением
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Meet the Meat: в рамках акции против проституции у входа в Кнессет был открыт буфет с "женским мясом"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 июня 2017 г.
Русские израильтяне не верят, что примут закон о наказании клиентов проституток. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июня 2017 г.
Закон о наказании клиентов проституток в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017