Иск в БАГАЦ: арабские семьи в Иерусалиме просят перевести их детей в израильские школы

3 тысячи семей из арабской части Иерусалима обратились в БАГАЦ с просьбой перевести их детей в школы, находящиеся под контролем государства Израиль. Обращение родителей было подано в рамках апелляции по поводу создания новых классов в Иерусалиме, передает сайт NRG.

Как поясняет автор материала Нетаэль Бандель, Родительская организация Иерусалима утверждает, что в городе остро не хватает классов, особенно в арабской части. БАГАЦ обязал государство создать их. Но мэрия столицы не добавила достаточно классов, так как, по утверждению государства, нет спроса на такое большое количество.

В ответ на это Родительская организация Иерусалима создала комиссию родителей из восточной части города. Они обратились в БАГАЦ и мэрию с просьбой перевести их детей из частных палестинских школ в израильские государственные школы.

Председатель Родительской организации Иерусалима Паз Коэн утверждает, что городу не хватает 3800 классов, из них 2 тысячи – в арабской части.