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В Израиле

Полиция допросила жен подозреваемых по "делу субмарин"

время публикации: 15:11 | последнее обновление: 15:14 блог версия для печати фото
Отделение полиции "Лахав 433"

В подразделении полиции "Лахав 433" в четверг, 13 июля, были допрошены жены бизнесмена Мики Ганора и бывшего заместителя главы совета по национальной безопасности Авриэля Бар Йосефа. Ганор и Бар Йосеф подозреваются в причастности к коррупционному скандалу вокруг приобретения подводных лодок в Германии.

Ранее мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил им на пять дней срок содержания под стражей. Они были задержаны 10 июля во время совместной операции сотрудников полиции Израиля, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала.

Ганор подозревается в мошенничестве и отмывании денег, а Бар Йосеф во взяточничестве и получении прибыли обманным путем.

Согласно подозрениям полиции, часть документов по сделке о закупке субмарин в Германии была уничтожена. В полиции полагают, что документы были вынесены из офиса бизнесмена Мики Ганора, а затем уничтожены адвокатом Роненом Шемером.

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