Революция в изучении ТАНАХа: школьникам расскажут об эротической поэзии "Песни Песней"

С 1 сентября министерство просвещения вводит новую программу изучения ТАНАХа для учащихся старших классов. Сайт Nana10 называет ее не иначе, как "революцией".

В материале, опубликованном в четверг, 13 июля, сообщается, что, согласно этой программе, ТАНАХ будет изучаться в государственных школах без каких-либо связей с историей или религией, а исключительно как светская книга.

В программу для учащихся старших классов будут включены темы, которые никогда раньше не изучались в школе. Особое внимание будет уделено "Писаниям". Школьники познакомятся с книгой Иова, Притчами Соломона и эротической поэзией "Песни Песней".

В комиссии по предмету "ТАНАХ" в государственном образовании эту программу называют "Программой хитов" и рассчитывают на то, что она сможет пробудить у светских школьников интерес к Священному Писанию.





