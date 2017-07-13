Экс-министр обороны Моше Яалон призвал Нетаниягу подать в отставку

Бывший министр обороны Моше Яалон в интервью 10-му каналу призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу подать в отставку.

Говоря о прогрессе в расследовании "дела субмарин" (дело 3000), Моше Яалон заявил, что он не верит, что глава правительства не имел отношения к сделке. "Я не знаю, сумеет ли полиция довести дело до уголовного расследования в его отношении, но для меня это не имеет значения", - заявил Яалон.

Спустя короткое время после выхода в эфир интервью Моше (Буги) Яалона, пресс-служба партии "Ликуд" распространила следующее заявление: "Недостоверность высказываний Буги уже доказана, так как представители правопорядка назвали его заявления несоответствующими действительности и беспочвенными сплетнями. Яалон определял отношения с Нетаниягу как "отличные" и называл его "отличным премьер-министром" до тех пор, пока не был вынужден покинуть министерство обороны. Он покинул ведомство не из-за своей болтовни о подводных лодках, а потому что это было условием НДИ для присоединения к коалиции и ее расширения. Яалону следует искать другой способ приблизиться к электоральному барьеру, так как этот способ не приносит результатов."