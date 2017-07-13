13 июля 2017 г.
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Нетаниягу собирает приближенных на экстренное совещание

время публикации: 11:30 | последнее обновление: 11:30 блог версия для печати фото
Нетаниягу собирает приближенных на экстренное совещание

В четверг, 13 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил министров и депутатов Кнессета на экстренное совещание в связи с отчетом государственного контролера и расследованием скандала в компании "Безек".

Совещание состоится в полдень в канцелярии премьер-министра.

По некоторым сведениям, министрам и депутатам будут отданы распоряжения начать активную кампанию в прессе.

Накануне канцелярия премьер-министра так прокомментировала публикацию отчета государственного контролера: "Еще одна попытка создать на пустом месте скандал, в котором замешан глава правительства. Премьер-министр ничего не скрывал. Его отношения с Мильченом были всем известны. С Аловичем его связывали дружеские отношения, не более того. Но когда этот вопрос был поднят юридическим советником, глава правительства следовал полученным инструкциям и предписаниям. Все решения, связанные со сферой коммуникаций, и до того принимались исключительно в соответствии с рекомендациями специалистов и только в интересах общества".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Коррупция или политическое преследование. СМИ об отчете государственного контролера







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Четверг, 13 июля 2017 г.
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