Нетаниягу собирает приближенных на экстренное совещание

В четверг, 13 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил министров и депутатов Кнессета на экстренное совещание в связи с отчетом государственного контролера и расследованием скандала в компании "Безек".

Совещание состоится в полдень в канцелярии премьер-министра.

По некоторым сведениям, министрам и депутатам будут отданы распоряжения начать активную кампанию в прессе.

Накануне канцелярия премьер-министра так прокомментировала публикацию отчета государственного контролера: "Еще одна попытка создать на пустом месте скандал, в котором замешан глава правительства. Премьер-министр ничего не скрывал. Его отношения с Мильченом были всем известны. С Аловичем его связывали дружеские отношения, не более того. Но когда этот вопрос был поднят юридическим советником, глава правительства следовал полученным инструкциям и предписаниям. Все решения, связанные со сферой коммуникаций, и до того принимались исключительно в соответствии с рекомендациями специалистов и только в интересах общества".