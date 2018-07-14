В ходе беспорядков на границе с Газой ранен офицер ЦАХАЛа

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа
Майор ЦАХАЛа получил ранение средней степени тяжести в результате разрыва гранаты, брошенной в силы ЦАХАЛа палестинцами в ходе беспорядков в северной части сектора Газы, в районе киббуца Нахаль Оз.
Раненый был доставлен на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Сообщается, что майор находится в сознании. Его состояние стабильное. Семье офицера было сообщено о случившемся.
Силы Армии обороны Израиля открыли по террористам ответный огонь.
Ранее минздрав Газы сообщал, что 15-летний житель Газы был убит выстрелом снайпера Армии обороны Израиля. Около 220 палестинцев пострадали, 55 из них были госпитализированы.
В районах на границе с сектором Газы в результате запуска из сектора "огненных шаров" возникло более 20 пожаров. Все они были потушены. Один из "огненных шаров" упал во дворе жилого дома в Сдероте.