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В Израиле

Министр просвещения Рафи Перец: "Репаративная терапия безусловно возможна"

время публикации: 13 июля 2019 г., 22:10 | последнее обновление: 06:46 блог версия для печати фото
Рафи Перец, министр просвещения Израиля

Вечером в субботу, 13 июля, глава блока "Ихуд Мифлагот а-Ямин" раввин Рафи Перец дал интервью телеканалу "Кешет".

Помимо прочего, глава национально-религиозного движения заявил, что считает репаративную терапию* возможной. "Я хорошо знаком с этим вопросом, сталкивался с ним на практике. Я беседовал с молодым человеком, обнимал его, предлагал ему вместе пройти путь взгляда внутрь себя, изучения того, что необходимо, познания. Потом он уже мог сделать выбор. После нескольких бесед я дал ему понять, что дальше он должен двигаться сам", – заявил Рафи Перец.

Это заявление вызвало шквал критики со стороны левых партий и общественных организаций, потребовавших немедленного увольнения Рафи Переца с поста министра просвещения. "Этот человек с его темными взглядами не может возглавлять министерство, отвечающее за ценностное воспитание подростков", – заявили представители организаций общины ЛГБТ.

Отставки Переца потребовали также в партиях МЕРЕЦ и "Кахоль Лаван".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Высказывания министра образования о ЛГТБ-общине неприемлемы для меня, и не отражают позиции возглавляемого мной правительства. Сегодня вечером я поговорил с раввином Рафи Перецем, он пояснил свои слова и подчеркнул, что израильская система образования продолжит одинаково относиться ко всем израильским детям, независимо от сексуальной ориентации".

В интервью раввин Перец заявил также, что в качестве министра просвещения намерен продолжать финансирование организации АГИ – "Молодежной ассоциации сексменьшинств".

Глава "Ихуд Мифлагот а-Ямин" добавил также, что не готов уступить Айелет Шакед первое место в списке "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Я несу ответственность перед 160 тысячами избирателей, проголосовавшими за национально-религиозную партию. Во главе такой партии должен стоять религиозный человек", – сказал Рафи Перец.

*Репаративная терапия (англ. reparative therapy, от лат. reparo – "исправлять"), известная также как "конверсионная", "переориентирующая" или "дифференцирующая" – совокупность методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной на гетеросексуальную.



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