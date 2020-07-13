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NEWSru.co.il :: В Израиле13 июля 2020 г., 14:42

Комиссия Кнессета по коронавирусу поддержала возобновление работы бассейнов и спортзалов, будет повторное голосование

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Комиссия Кнессета по коронавирусу поддержала возобновление работы бассейнов и спортзалов, будет повторное голосование

Комиссия Кнессета по коронавирусу утвердила предложение о возобновлении работы бассейнов и спортзалов. Это решение было утверждено благодаря голосам оппозиции, после того, как глава комиссии Ифат Шаша-Битон ("Ликуд") вынесла этот вопрос на голосование вопреки мнению коалиции.

Депутаты от "Кахоль Лаван" это предложение поддержали.

Представители "Ликуда" потребовали повторного голосования, которое состоится в ближайшее время.


Как стало известно NEWSru.co.il, глава коалиции Мики Зоар заявил после этого решения депутату Ифат Шаша-Битон: "Ты свою карьеру закончила".

"Ликуд" уже обратился в организационную комиссию Кнессета с просьбой сменить Шаша-Битон на посту главы комиссии по коронавирусу. "Кахоль Лаван" и "Еш Атид" обещают голосовать против смены главы комиссии.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман выступил в поддержку Ифат Шаша-Битон, призвав депутатов Кнессета голосовать в соответствии с логикой и здравым смыслом, а не исходя из узких политических интересов.

Ранее министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и глава правительства Биньямин Нетаниягу договорились отменить прекращение работы общественных бассейнов под открытым небом. Для бассейнов будет разработан специальный "фиолетовый стандарт" и ужесточен контроль над соблюдением правил минздрава. Согласно этой договоренности, спортзалы останутся закрытыми, однако их владельцы должны будут получить компенсацию.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2020
Нетаниягу и Эдельштейн решили открыть бассейны, спортзалы останутся закрытыми

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