Комиссия Кнессета по коронавирусу поддержала возобновление работы бассейнов и спортзалов, будет повторное голосование

Комиссия Кнессета по коронавирусу утвердила предложение о возобновлении работы бассейнов и спортзалов. Это решение было утверждено благодаря голосам оппозиции, после того, как глава комиссии Ифат Шаша-Битон ("Ликуд") вынесла этот вопрос на голосование вопреки мнению коалиции.

Депутаты от "Кахоль Лаван" это предложение поддержали.

Представители "Ликуда" потребовали повторного голосования, которое состоится в ближайшее время.

"Ликуд" уже обратился в организационную комиссию Кнессета с просьбой сменить Шаша-Битон на посту главы комиссии по коронавирусу. "Кахоль Лаван" и "Еш Атид" обещают голосовать против смены главы комиссии.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман выступил в поддержку Ифат Шаша-Битон, призвав депутатов Кнессета голосовать в соответствии с логикой и здравым смыслом, а не исходя из узких политических интересов.

Ранее министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и глава правительства Биньямин Нетаниягу договорились отменить прекращение работы общественных бассейнов под открытым небом. Для бассейнов будет разработан специальный "фиолетовый стандарт" и ужесточен контроль над соблюдением правил минздрава. Согласно этой договоренности, спортзалы останутся закрытыми, однако их владельцы должны будут получить компенсацию.