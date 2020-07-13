Комиссия по коронавирусу постановила: спортзалы и бассейны открыть

После длительных и бурных дебатов комиссия Кнессета по проблемам, связанным с эпидемией коронавируса, отклонила просьбу "Ликуда" о пересмотре решения открыть спортивные залы и бассейны.

Героиней дня стала депутат Ифат Шаша-Битон ("Ликуд"), возглавляющая эту комиссию. Она вынесла этот вопрос на голосование вопреки мнению коалиции. После чего комиссия утвердила предложение о возобновлении работы бассейнов и спортзалов, вопреки мнению премьер-министра и министра здравоохранения. Депутаты от "Кахоль Лаван" это предложение поддержали.

Представители "Ликуда" требовали повторного голосования. Но эта просьба была в конечном итоге отклонена.

"Ликуд" обратился в организационную комиссию Кнессета с просьбой сменить Шаша-Битон на посту главы комиссии по коронавирусу. "Кахоль Лаван" и "Еш Атид" обещают голосовать против смены главы комиссии.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман выступил в поддержку Ифат Шаша-Битон, призвав депутатов Кнессета голосовать в соответствии с логикой и здравым смыслом, а не исходя из узких политических интересов.

Сама Шаша-Битон заявила, что считает крайне важным для психического и физического здоровья людей не лишать их возможностей для занятий спортом. При этом она подчеркнула, что во всех спортзалах и бассейнах должен строго соблюдаться "фиолетовый стандарт".

Ранее министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и глава правительства Биньямин Нетаниягу договорились отменить прекращение работы общественных бассейнов под открытым небом. Для бассейнов будет разработан специальный "фиолетовый стандарт" и ужесточен контроль над соблюдением правил минздрава. Согласно этой договоренности, спортзалы останутся закрытыми, однако их владельцы должны будут получить компенсацию.

Открытие бассейнов и спортзалов

Бассейны и спортивные залы, так же как и клубы, залы торжеств, концертные залы, были закрыты в рамках новых карантинных мер, утвержденных правительством Израиля 6 июля. Это решение вызвало немало критики, его обоснованность подвергалась сомнению.

"Фиолетовый стандарт" таков: у каждого посетителя на входе необходимо проверять температуру тела (при повышенной температуре вход запрещен), каждый посетитель должен приходить в защитной маске, соблюдать социальную дистанцию (не менее двух метров), владельцы залов должны дезинфицировать помещение и др.