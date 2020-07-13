Правительство подготовило план работы с пожилым населением в период второй волны эпидемии
Министерства социального равенства, обороны и здравоохранения подготовили национальный план действий по оказанию помощи пожилому населению в период эпидемии коронавируса, пишет "Исраэль а-Йом".
Разработка плана велась на основе выводов, сделанных из работы в период первой волны эпидемии. План предназначен для обеспечения нужд 1,2 миллионов израильтян в возрасте старше 65 лет, из которых только около 50 тысяч человек живут в домах престарелых.
В рамках программы телефонный центр министерства социального равенства *8840 перейдет на круглосуточную работу.
Управление тылом, министерство социального равенства и муниципалитеты продолжат совместную работу по созданию базы данных адресов, по которым проживают пожилые люди.
Связь с пожилыми людьми, оказание психологической поддержки, доставка продуктов питания и лекарств будут осуществляться волонтерами некоммерческих организаций и военнослужащими ЦАХАЛа.
Финансирование программы будет осуществляться из бюджетов министерства социального равенства, министерства обороны и программы "Щит отцов и матерей" (программа помощи жителям домов престарелых).
Ответственные за реализацию программы – директор отдела безопасности и ЧС в министерстве социального равенства Натанэль Леви, профессор Нимрод Маймон (минздрав) и бригадный генерал запаса Моше Эдри (минобороны), которые будут отчитываться перед профильными министрами.
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