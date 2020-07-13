Спор о госбюджете: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" обратились к ультраортодоксам

Глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц обратился к лидерам ультраортодоксальных партий и посоветовал им не поддерживать проект одногодичного госбюджета, который намерен представить премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Как сообщает корреспондент "Кан 11" Михаэль Шемеш, Ганц пояснил представителям "харедим", что Нетаниягу намерен воспользоваться тем фактом, что бюджет будет утвержден только на 2020 год, спровоцировать кризис вокруг проекта бюджета на будущий год и объявить досрочные выборы.

В ультраортодоксальных партиях крайне не заинтересованы в досрочных выборах. Как передает "Кан 11", 13 июля лидеры ШАС и "Яадут а-Тора" встретятся с премьер-министром для обсуждения вопроса о продвижении бюджета.

Как сообщалось ранее, Нетаниягу и Ганц вели переговоры по вопросу о том, проводить ли бюджет лишь на 2020 год или на 2020 и 2021 годы. Нетаниягу настаивает на одногодичном бюджете, ссылаясь на мнение профессиональных структур в минфине, утверждающих, что на фоне экономической нестабильности, вызванной эпидемией коронавируса, невозможно планировать шаги, которые должны быть закреплены в двухгодичном бюджете.

Ганц, в свою очередь, утверждает, что, несмотря на эпидемию, экономике необходима стабильность и обеспечить ее может только двухгодичный бюджет.

В окружении Ганца и Нетаниягу подозревают вторую сторону в политических интересах. Согласно тексту коалиционного соглашения между двумя блоками, бюджет должен быть двухгодичным. В случае его непринятия, будут объявлены досрочные выборы, при этом Нетаниягу останется на посту действующего премьер-министра до формирования нового правительства.

На фоне разногласий в правительстве, возникли трения между министром финансов и представителями министерства. "Исраэль а-Йом" сообщает, что чиновники министерства завершат работу над проектом госбюджета только после того, как будут достигнуты договоренности между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". В свою очередь, министр финансов Исраэль Кац опубликовал заявление, в котором подчеркнул: "Позиция министра финансов и министерства в целом осталось неизменной. Необходимо как можно скорее утвердить проект бюджета и закон о хозяйственном урегулировании, чтобы вернуть израильскую экономику к нормальному функционированию".





