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В Израиле

В центре Тель-Авива проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями

время публикации: 17:28 | последнее обновление: 19:41 блог версия для печати фото
В центре Тель-Авива проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями

На перекрестке улиц Арлозоров и Намир в Тель-Авиве проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями. В ней участвуют десятки людей на инвалидных колясках.

Пресс-служба полиции сообщила, что эта акция была согласована с полицией и городскими властями. Согласно разрешению, полученному ее организаторами, протест продлится до 21:00.

В районе проведения акции протеста затруднено движение транспорта. Дорожная полиция призвала водителей при планировании поездки выбирать объездные пути, пользуясь мобильными приложениями, такими как Waze.

Демонстранты требуют от правительства увеличить размер пособия по инвалидности до уровня минимальной зарплаты.

В конце апреля минфин сообщал, что его специалисты приступают к разработке плана повышения пособий для инвалидов. Сообщалось, что, по всей видимости, пособия будут повышаться в четыре этапа, общая сумма дополнительных выплат составит 4 миллиарда шекелей, по завершении чего размер пособий составит около 4.000 шекелей в месяц. Однако этот план не был утвержден.

13 июня сайт газеты "Гаарец" сообщил, что комиссия, сформированная главой правительства Биньямином Нетаниягу, будет рекомендовать правительству поднять размер пособия по инвалидности на 500 шекелей, а не на 1.200. как сообщалось ранее. При этом право на доплату будут иметь лица, имеющие не менее 75% инвалидности, не имеющие родственников и находящиеся "на грани бедности". Это, по данным "Гаарец", поможет правительству сэкономить около 3 миллиардов шекелей.

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