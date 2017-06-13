13 июня 2017 г.
Вороненкова нашли живым в Израиле
Организм не нуждается в чистке
Самый модный - Иисус Христос
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:39 Либерман блокировал план Каца об искусственном острове у берегов Газы
07:08 Нетаниягу бойкотирует церемонию вручения премии актеру, назвавшему сторонников "Ликуда" животными
05:56 Прогноз погоды на 13 июня: среднесезонная температура, малооблачно
00:29 Недалеко от Беэр-Шевы застрелен адвокат
23:36 Предотвращен теракт в Пещере праотцев в Хевроне
22:12 В хостеле в Кирьят Гате погибла женщина, отравившись газом
21:46 В мошаве возле Гедеры обнаружено тело мужчины, подозрение на убийство
21:01 Либерман и Лапид выступили с предложениями о будущем сектора Газы
19:51 На полигонах ЦАХАЛа на юге страны обнаружены тысячи саженцев марихуаны
19:17 Пожар в жилом доме в Акко, пострадали 11 человек
В Израиле

Либерман блокировал план Каца об искусственном острове у берегов Газы

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 07:47 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман, 12 июня 2017 года
Исраэль Кац на презентации проекта строительства "острова Газа"
Презентация проекта строительства "острова Газа"

В воскресенье, 11 июня, в ходе заседания военно-политического кабинета правительства министры рассмотрели план министра транспорта Исраэля Каца по созданию у берегов сектора Газы искусственного острова с портом, который будет контролироваться международными силами.

Как сообщает со ссылкой на высокопоставленные источники газета "Гаарец", большинство членов кабинета поддержали продвигаемую Кацем инициативу, однако в итоге она была снята с повестки дня из-за возражений со стороны министра обороны Авигдора Либермана.

Среди тех, кто поддержал Каца, издание называет министра юстиции Аелет Шакед и министра просвещения Нафтали Беннета ("Байт Иегуди"), министра энергетики Юваля Штайница ("Ликуд"), министра финансов Моше Кахлона и министра строительства Йоава Галанта ("Кулану").

По словам самого Каца, его план поддерживает и военное командование.

Отметим, что несколько месяцев назад в интервью NEWSru.co.il Авигдор Либерман так прокомментировал план министра транспорта и разведки Исраэля Каца по строительству "острова Газа": "Абсолютно неправильная, ошибочная, с моей точки зрения, позиция. Мы не занимаемся пиаром, мы занимаемся безопасностью и опираемся на некий опыт. Исраэль Кац предлагает построить порт, который будет контролироваться международными наблюдателями, и они обеспечат отсутствие контрабанды оружия и боеприпасов... У нас уже были попытки строительства подобных островов. И всякий раз палестинцы теми или иными способами вынуждали международных наблюдателей убраться. Так было с тюрьмой в Иерихоне, которая изначально находилась под контролем международных сил. Только потом в результате различных провокаций все они ушли, а Ольмерт перед выборами 2006 года изъял из этой тюрьмы Фуада Шубаки, Ахмада Саадата и других. Второй пример – это КПП "Рафиах". Перед размежеванием было подписано соглашение, что КПП останется под контролем наблюдателей Евросоюза. Только они вскоре были вынуждены бежать через семь месяцев. И третий пример аэропорт Дагания, который был создан вскоре после подписания соглашений Осло и находился под нашим контролем. Но мы были вынуждены оттуда уйти и уничтожить аэропорт. После трех таких очевидных примеров, я не вижу смысла делать то же самое снова, когда очевидно, чем все кончится: ХАМАС изгонит всех, кто попытается что-то там контролировать, и превратит эту территорию в свою вотчину. По сути, чего хочет ХАМАС? Он хочет иметь неконтролируемый КПП, неконтролируемый участок границы. Больше всего они стремятся получить такой неконтролируемый участок на море, что позволит иранским транспортом беспрепятственно доставлять в сектор все, что они хотят... План Исраэля Каца дает им стопроцентную возможность добиться своей цели".

Незадолго до того, министр транспорта и разведки Исраэль Кац в интервью NEWSru.co.il говорил: "Я предлагаю завершить размежевание с сектором Газы. Я был против этого шага в 2005 году, но сейчас, раз уж он сделан, надо его завершить. Я многократно говорил о необходимости создания искусственного острова, на котором будет построен порт и остальные инфраструктуры. Мы должны освободиться от Газы полностью".

Вскоре после этого интервью он представил проект создания искусственного острова у берегов сектора Газы, а также о прокладывании железнодорожных путей из Израиля в Иорданию и Саудовскую Аравию. В соответствии с планом, который представил министр, "Поезд долин" будет следовать до КПП "Шейх Хусейн" на границе с Иорданией, а оттуда вглубь Хашимитского королевства. Одновременно сеть поездов в Саудовской Аравии объединится с иорданской системой железнодорожного сообщения, что откроет доступ и в Израиль. Говоря о секторе Газы, Исраэль Кац подчеркнул необходимость завершения гражданского размежевания с сектором Газы. Министр предложил построить искусственный остров с морским портом и аэропортом, который будет соединен с Газой с помощью моста.

"Осуществление этого проекта призвано обеспечить палестинцам экономическую и транспортную связь с миром, а государству Израиль – безопасность, – считает Исраэль Кац.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июня 2017 г.
Либерман и Лапид выступили с предложениями о будущем сектора Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 апреля 2017 г.
Министр транспорта и разведки Исраэль Кац представил проект строительства "острова Газа"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 13 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017