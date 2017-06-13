Либерман блокировал план Каца об искусственном острове у берегов Газы

В воскресенье, 11 июня, в ходе заседания военно-политического кабинета правительства министры рассмотрели план министра транспорта Исраэля Каца по созданию у берегов сектора Газы искусственного острова с портом, который будет контролироваться международными силами.

Как сообщает со ссылкой на высокопоставленные источники газета "Гаарец", большинство членов кабинета поддержали продвигаемую Кацем инициативу, однако в итоге она была снята с повестки дня из-за возражений со стороны министра обороны Авигдора Либермана.

Среди тех, кто поддержал Каца, издание называет министра юстиции Аелет Шакед и министра просвещения Нафтали Беннета ("Байт Иегуди"), министра энергетики Юваля Штайница ("Ликуд"), министра финансов Моше Кахлона и министра строительства Йоава Галанта ("Кулану").

По словам самого Каца, его план поддерживает и военное командование.

Отметим, что несколько месяцев назад в интервью NEWSru.co.il Авигдор Либерман так прокомментировал план министра транспорта и разведки Исраэля Каца по строительству "острова Газа": "Абсолютно неправильная, ошибочная, с моей точки зрения, позиция. Мы не занимаемся пиаром, мы занимаемся безопасностью и опираемся на некий опыт. Исраэль Кац предлагает построить порт, который будет контролироваться международными наблюдателями, и они обеспечат отсутствие контрабанды оружия и боеприпасов... У нас уже были попытки строительства подобных островов. И всякий раз палестинцы теми или иными способами вынуждали международных наблюдателей убраться. Так было с тюрьмой в Иерихоне, которая изначально находилась под контролем международных сил. Только потом в результате различных провокаций все они ушли, а Ольмерт перед выборами 2006 года изъял из этой тюрьмы Фуада Шубаки, Ахмада Саадата и других. Второй пример – это КПП "Рафиах". Перед размежеванием было подписано соглашение, что КПП останется под контролем наблюдателей Евросоюза. Только они вскоре были вынуждены бежать через семь месяцев. И третий пример аэропорт Дагания, который был создан вскоре после подписания соглашений Осло и находился под нашим контролем. Но мы были вынуждены оттуда уйти и уничтожить аэропорт. После трех таких очевидных примеров, я не вижу смысла делать то же самое снова, когда очевидно, чем все кончится: ХАМАС изгонит всех, кто попытается что-то там контролировать, и превратит эту территорию в свою вотчину. По сути, чего хочет ХАМАС? Он хочет иметь неконтролируемый КПП, неконтролируемый участок границы. Больше всего они стремятся получить такой неконтролируемый участок на море, что позволит иранским транспортом беспрепятственно доставлять в сектор все, что они хотят... План Исраэля Каца дает им стопроцентную возможность добиться своей цели".

Незадолго до того, министр транспорта и разведки Исраэль Кац в интервью NEWSru.co.il говорил: "Я предлагаю завершить размежевание с сектором Газы. Я был против этого шага в 2005 году, но сейчас, раз уж он сделан, надо его завершить. Я многократно говорил о необходимости создания искусственного острова, на котором будет построен порт и остальные инфраструктуры. Мы должны освободиться от Газы полностью".

Вскоре после этого интервью он представил проект создания искусственного острова у берегов сектора Газы, а также о прокладывании железнодорожных путей из Израиля в Иорданию и Саудовскую Аравию. В соответствии с планом, который представил министр, "Поезд долин" будет следовать до КПП "Шейх Хусейн" на границе с Иорданией, а оттуда вглубь Хашимитского королевства. Одновременно сеть поездов в Саудовской Аравии объединится с иорданской системой железнодорожного сообщения, что откроет доступ и в Израиль. Говоря о секторе Газы, Исраэль Кац подчеркнул необходимость завершения гражданского размежевания с сектором Газы. Министр предложил построить искусственный остров с морским портом и аэропортом, который будет соединен с Газой с помощью моста.

"Осуществление этого проекта призвано обеспечить палестинцам экономическую и транспортную связь с миром, а государству Израиль – безопасность, – считает Исраэль Кац.





