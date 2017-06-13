Нетаниягу бойкотирует церемонию вручения премии актеру, назвавшему сторонников "Ликуда" животными

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение бойкотировать церемонию вручения премий ЭМЕТ (оманут, мада, тарбут), сообщил Второй канал ИТВ.

Лауреатами этой премии ежегодно становятся выдающиеся ученые и деятели искусства, и она присуждается под эгидой главы правительства. Каждый лауреат получает 100.000 долларов.

Согласно информации, опубликованной Вторым каналом ИТВ, Нетаниягу принял решение бойкотировать церемонию, так как одним из лауреатов премии в этом году стал актер и режиссер Одед Котлер. В 2015 году Котлер оказался в эпицентре скандала, когда назвал сторонников "Ликуда" стадом животных.

Выступая на собрании деятелей искусства, протестовавших против инициатив министра культуры и спорта Мири Регев, Котлер заявил: "Представьте себе, госпожа Регев, мир, в котором царит тишина, мир, который молчит и не мешает: нет ни книг, ни музыки, ни поэм. Ничто не мешает вам отпраздновать получение 30 мандатов, за которым стоит стадо животных, молча жующих траву и солому".

На фоне скандала, который разразился после выступления Котлера, актер извинился за то, что он назвал "неудачной формулировкой". По его словам, он не собирался оскорблять избирателей "Ликуда".

Несмотря на то, что прошло два года с того момента, премьер-министр принял решение не принимать участие в церемонии, на которой Котлеру будет присуждена премия. Как сообщает Второй канал, Нетаниягу известил о своем решении юридического советника министерства главы правительства Шломит Барнеа-Парго, которая является членом комиссии, выбирающей лауреатов премии.

13 июня "Гаарец" цитирует комментарий Одеда Котлера, заявившего: "Я уважаю мнения и решения премьер-министра".





