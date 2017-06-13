"Почти как в Европе": полиция на велосипедах охотится в Тель-Авиве за велосипедистами

В Тель-Авиве стартовал пилотный проект: нескольким группам полицейских на велосипедах доверен контроль над соблюдением правил дорожного движения велосипедистами. Штрафовать велосипедистов с сентября этого года смогут и муниципальные инспекторы.

Группы полицейских-велосипедистов контролируют ситуацию, в основном, в центре города и на набережной. Сотрудники полиции на велосипедах в состоянии догнать и остановить нарушителей, которые зачастую пытаются скрыться от пеших патрулей и полицейских на автомобилях.

Глава отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман пояснил редакции NEWSru.co.il, что после "обкатки" проекта в Тель-Авиве подразделения на велосипедах со временем планируется создать в патрульных службах каждого городского отделения полиции. Он добавил, что полицейские входят в патрульную службу, которая также будет следить за другими нарушениями правопорядка.

Самым частым нарушением, за которое теперь выписывается штраф, является езда на велосипеде по тротуару, если на нем нет выделенной дорожки для велосипедистов. При первом задержании за такое нарушение велосипедист получает минимальный штраф 100 шекелей (если у нарушителя есть водительские права, в такой ситуации поначалу полицейские могут ограничиться предупреждением; если нарушитель ведет себя агрессивно и вступает в спор с полицейскими, даже за первое нарушение штраф может быть увеличен).

Около 100 тысяч жителей и гостей Тель-Авива передвигаются по городу на велосипедах, примерно каждый пятый из них – на электровелосипеде. Популярны также самокаты с электромотором.

Граждане, регулярно использующие велосипед для передвижения по Тель-Авиву, уже жалуются на то, что полицейские иногда штрафуют, не разобравшись в ситуации – например, когда велосипедист съезжает с проезжей части на тротуар, чтобы "запарковать" свое транспортное средство.

Поступают жалобы и на то, что в некоторых ситуациях муниципальные инспекторы просят велосипедистов съезжать с проезжей части на тротуар, а потом полицейские заявляют, что "пакахим" просто не знают новых правил дорожного движения, и выписывают штраф за нарушение. Сотрудники полиции также говорят, что даже если мэрия Тель-Авива примет подзаконный акт, разрешающий езду по тротуару, полиция будет руководствоваться общими ПДД.

Согласно новым правилам, велосипедист в городе может ехать только по проезжей части (максимально прижимаясь к правому краю правого ряда) или по специальной велодорожке. При этом в случае, если вдоль улицы идет велодорожка, велосипедист обязан ехать по ней (это правило многими не соблюдается, редакция NEWSru.co.il пока не получала сообщений о выписывании штрафов за такое нарушение).

Во многих районах центра Тель-Авива велодорожек нет (как и в других городах), а движение автотранспорта очень плотное. Тем не менее, новые правила категорически требуют, чтобы велосипедист ехал по проезжей части. Это создает проблемы для движения общественного и частного транспорта, а также делает крайне опасным езду на велосипедах по городским улицам.

В израильских группах любителей велосипедов в социальных сетях обсуждается возможность проведения акций протеста в Тель-Авиве из-за ужесточения контроля над соблюдением ПДД на фоне отсутствия в городе нормальной инфраструктуры для езды на велосипеде.

Отметим, что строгий контроль над соблюдением правил движения велосипедистами характерен для ряда европейских городов, где велосипедный транспорт пользуется особой популярностью. Но введению такого контроля предшествовала прокладка удобных велодорожек, позволяющих попасть в любую часть города.

Несколько месяцев назад мы публиковали статистику велосипедных аварий в Израиле, по данным полиции и Управления по обеспечению безопасности на дорогах. Больше всего "велосипедных ДТП" зафиксировано в Тель-Авиве-Яффо, где самый экологичный вид транспорта заметно популярней, чем в других городах Израиля. Здесь в 2013-2016 годах произошли 333 дорожные аварии с обычными велосипедами (пятеро погибших, 63 тяжело травмированных) и 216 аварий с электровелосипедами (один погибший, 35 с тяжелыми травмами) – в разы больше, чем в любом другом городе Израиля. Ужесточение ПДД и штрафы за езду по тротуарам могут привести к резкому росту числа таких аварий, так как многие велосипедисты не готовы к езде по проезжей части.

Велосипедные аварии чаще всего происходят из-за невнимательности и неаккуратного вождения (всех участников дорожного движения), из-за большой разницы в скорости транспортных средств, из-за отсутствия у велосипедов заднего освещения (хотя число аварий в светлое и темное время суток примерно равное), из-за плохого технического состояния велосипеда, а также в связи с тем, что велосипедисты едут по проезжей части даже на тех улицах, где есть специально выделенные и размеченные полосы для велосипедного транспорта. При этом виновниками аварий почти всегда признаются водители автомобилей или мотоциклов.

Велосипедисты отмечают, что специальных дорожек для этого популярного вида транспорта не хватает – в том числе, в Тель-Авиве. Зачастую эти дорожки проложены так, что по ним сложно ехать (они упираются в автобусные остановки, в пешеходные переходы без специальной полосы и т.п.).

ПДД требуют, чтобы велосипедист ехал как можно ближе к правому краю проезжей части (а не просто по правой полосе, как ошибочно считают многие). Но на практике этому правилу сложно следовать из-за припаркованных и отъезжающих машин.

Тяжелые или смертельные травмы, получаемые велосипедистами при ДТП, часто объясняются тем, что правилами не запрещен проезд велосипедиста по городским улицам без защитной каски (велосипедист обязан надевать такую каску только при езде за городом).

Штрафы за нарушения ПДД велосипедистами

Следует отметить, что пока нет окончательной ясности по ситуации со штрафами. Мэрия Тель-Авива публиковала информацию по этому поводу, которая вызывает обоснованные сомнения и оспаривается полицейскими.

Так, например, в пресс-релизе мэрии было сказано, что штраф за проезд по пешеходной зоне, если на улице имеется велодорожка, составит от 100 до 250 шекелей. При отсутствии велодорожки на улице, где движение транспорта ограничено скоростью 30 км/ч, электровелосипедист должен следовать по проезжей части, сказано в сообщении мэрии Тель-Авива.

Поскольку почти везде в Тель-Авиве автотранспорт может следовать со скоростью до 50 км/ч, можно предположить, что на таких улицах велосипедисту можно ехать по тротуару. Но полицейские заявляют, что это не так, и штрафуют за подобную езду.

Одним из самых серьезных нарушений считается разговор по мобильному телефону во время езды на велосипеде. Штраф за это нарушение составляет 1.000 шекелей. Следует обратить внимание на то, что могут оштрафовать даже за то, что человек говорит по телефону, остановившись, но сидя на велосипедном кресле.

За создание помех пешеходам на тротуаре штраф составит 250 шекелей.

Также велосипедистов будут наказывать за использование наушников во время езды, за проезд через пешеходный переход, не имеющий соответствующей разметки для велосипедов.

К порядку приучать будут не только велосипедистов, но и пешеходов. Например, штраф за проход по велодорожке составит 500 шекелей.

Рекомендуем читателям, которые пользуются велосипедами, ознакомиться с правилами дорожного движения для велосипедистов и техническими требованиями для этого вида транспорта.





