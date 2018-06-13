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В Израиле

Задержан подозреваемый в убийстве военнослужащего Ронена Любарски

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 11:19 блог версия для печати фото
Операция по задержанию террориста
Операция по задержанию террориста
Ронен Любарский
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В среду, 13 июня, была разрешена к публикации информация о том, что военнослужащие ЦАХАЛа совместно с общей службой безопасности (ШАБАК) задержали палестинского араба, подозреваемого в причастности к убийству военнослужащего Ронена Любарски.

Согласно опубликованной информации, речь идет о жителе лагеря беженцев Аль-Амари в Рамалле. Террорист был задержан 6 июня, однако лишь неделю спустя он признал себя виновным и восстановил картину происшествия.

Как сообщает канал "Десять", террорист в прошлом провел пять лет в израильской тюрьме за диверсионную деятельность в рамках организации ХАМАС. Брат террориста осужден на пожизненное заключение за убийство сотрудника общей службы безопасности (ШАБАК), совершенное в 1994 году.

Инцидент, в результате которого был убит Ронен Любарски произошел 24 мая, в пять часов утра, в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы.

Во время операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности на месте возникли массовые беспорядки, участники которых стали швырять в сторону солдат ЦАХАЛа тяжелые предметы. Один из них, предположительно, кусок мраморной плиты, попал в голову военнослужащего.

Любарски в критическом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме, и помещен в отделение интенсивной терапии. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Ронену Любарски посмертно присвоено звание старшего сержанта.

Министр обороны Авигдор Либерман прокомментировал задержание террориста: "Никто не неприкосновен, и ни один гнусный террорист не скроется от сил безопасности. Я еще раз выражаю свои соболезнования дорогим членам семьи Любарски. Террорист будет жестоко наказан", - написал Либерман в своем микроблоге Twitter.

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Среда, 13 июня 2018 г.
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