Борьба с "огненными змеями" из Газы. Идеи читателей NEWSru.co.il

8 июня редакция NEWSru.co.il обратилась к читателям с предложением присылать нам описания возможных методов борьбы с "огненными змеями" из Газы.

В течение нескольких дней на адрес редакции поступили около 350 писем с предложениями о методах борьбы с этим "детским" оружием противника (кроме того, десятки предложений поступили через Facebook). Нам писали из Израиля, США, Канады, Германии, России, Украины, Швеции, Финляндии. В числе авторов писем были ученые и инженеры, но иногда оригинальные решения предлагали и люди, не имеющие специального образования. Возраст респондентов: от 16 до 90 лет. Среди идей, предложенных читателями, на наш взгляд, есть немало вариантов, заслуживающих внимания специалистов.

Напомним, что протяженность северной границы сектора Газы менее 10 км, восточной – около 50 км. Обычно отпущенные воздушные змеи с грузом в виде небольшой емкости с (горючей) жидкостью летят на высоте не более нескольких десятков метров. Ветер в районе границы Газы, как правило, западный. Скорость движения отпущенного "змея" зависит от конструкционных особенностей, скорости ветра и других параметров.

Очень многие корреспонденты в ответ на наше обращение предлагали "радикальные" методы решения проблемы, не технического, а военно-политического характера – отвечать на запуски "огненных змеев" как на ракетные обстрелы, атакуя инфраструктуры ХАМАСа, уничтожить руководство ХАМАСа, свергнуть режим ХАМАСа в Газе, вернуть контроль над сектором Газы, сносить дома лидеров ХАМАСа, увеличить глубину закрытой военной зоны, не переводить деньги в Газу, взимая плату за нанесенный ущерб, остановить поставки в Газу электроэнергии, стройматериалов, продовольствия, поджигать в ответ поля и объекты в Газе, применять ответные атаки "огненными змеями" со стороны моря, расстреливать поджигателей снайперским огнем или с воздуха, отвечать "ковровыми бомбардировками", напалмом, свиным жиром, нечистотами и т.п. Таких писем было около трети от общего числа.

Из оригинальных гуманных предложений нетехнического характера выделим такое: "Дать разрешение на сельхозработу в приграничной зоне уважаемым представителям больших кланов, своих отцов арабы жечь не будут" (автор Саша Зальцман).

В настоящее время ЦАХАЛ применяет против "змеев" управляемые с земли беспилотные мультикоптеры с различными дополнительными конструкциями для сбивания легких воздушных целей. СМИ сообщали, что в армии призвали резервистов на границу Газы, имеющих опыт работы с такой техникой.

Некоторые читатели пеняют, что мы собираемся "открыть врагу" методы борьбы с угрозой. Есть и такие, кто заявили, что не раскроют подробности своих изобретений, так как опасаются, что будут нарушены их авторские права.

Ниже опубликованы общие описания предлагаемых методов. В случае, если армией или министерством обороны будет проявлен интерес к тому или иному предложению, мы предоставим им необходимые данные по согласованию с автором/авторами идеи.

Технические решения проблемы "огненных змеев", предложенные читателями NEWSru.co.il

Многие читатели предлагают действовать против участников "маршей возвращения" с помощью противопожарной авиации, обливая их водой, или даже вызывать искусственные дожди на границе, тем самым препятствуя какой-либо активности с применением горючих веществ.

Одно из самых частых решений: пассивная защита с помощью растяжки вдоль северной и восточной границы сектора Газы крупноячеистой сети из негорючего материала, на которой будут застревать воздушные змеи. Для растяжки такой сети читатели предлагают использовать аэростаты, дирижабли, геливые шары, вышки и др. Авторы: Александр Лебедев (наиболее детальное описание метода), Даниэль Блехман, Александр Сорокин, Захар Виталь, Владимир Голомидов, Михайло Сiрий, Игорь Смирнов, Александр Платков, Валерий Фишилев, Дмитрий Потапов, Юрий Волк, Эфи Керен, Вероника Златковски, Саша Стриживер, Роман Рудинский, Юрий Идель, Борис Берлин, Юрий Камышников, Александр Портной, Сергей Мищенко, Илья Юшваев, Евгений Щеголев, Яков Рапопорт, Виталий Бирюков, Роман Клейман, Ярослав Дворкин, Исаак Зильберман, Михаил Шапиро, Игорь Берхин, Лилия Кучеренко, Инна Бумагина и другие.

Инженер по сетевой компьютерной безопасности Евгений Владимиров предлагает растягивать сеть из сверхпрочных и сверхлегких несгораемых нитей с помощью системы парящих змеев и беспилотных планеров.

Отметим письмо инженера-механика Олега Брода, разработчика систем автоматизации из Хайфы: "Поначалу я думал о высоком заборе из сетки, таком, какой построили вокруг нового аэропорта "Рамон" в Эйлате. Но весь мир завопит – не гуманно. Парадокс – вокруг мирного аэропорта – гуманно, а вокруг стреляющего по нам анклава – не гуманно. Давайте окружим Газу... фонтанами". Кстати, идея превращения сектора Газы в остров, окруженный со всех сторон водой, не нова – и египтяне уже пошли этим путем, борясь с подземными туннелями.

Читатели Валентин Кушнирчук, Алик Мастинский, Георгий Рубо, Марк Тритуз и другие отмечают, что сеть может быть использована и для активной защиты, если ее растягивают два беспилотных мультикоптера, захватывающих летящих "змеев". Александр Липовский и Леонид Семенюк считают, что сеть или "сачок" с утяжелителем может нести и один мультикоптер. Михаил Кузнецов предлагает вариант подвешивания таких сетей на легких вертолетах.

Павел Кац пишет о похожем методе, но предлагает более простую конструкцию: два мультикоптера с подвешенными к ним тросами с грузом (как это применяется сейчас), соединенными горизонтальным тросом-уловителем, который для заметности при нацеливании можно покрасить в яркий цвет. Схожий метод предлагают Сергей Леванов, Алексей Налимов, Владимир Гинодман, Алик Мастинский и Илья Серебренник, который также прислал описание метода уничтожения "змеев" в воздухе.

Роман Сидоркин предлагает усовершенствовать конструкции уловителей "змеев", подвешивая к беспилотникам на тросах ловушки в виде "ежей" из арматуры или крестовины с шипами. Михаил Кауркин, Владимир Михалевский, Алена Кирилина, Александр Чистый и Зиновий Гордон советуют оборудовать уловители крюками или иными системами захвата. Дмитрий Шнейдман напоминает о варианте дрона, выстреливающего сетью.

При этом многие комментаторы настаивают на том, что пойманных "змеев" следует доставлять обратно и сбрасывать их вместе с горючим веществом в секторе Газы или в море.

Леон Леви настоятельно рекомендует использовать против "огненных змеев" мультикоптеры из негорючих материалов.

Дмитрий Ривлин, специалист в области прикладной математики из Хадеры, пишет о том, что следует усовершенствовать систему наведения мультикоптеров на "огненных змеев": для этого можно использовать инфракрасные датчики или системы распознавания образов (как в Mobileye). При наличии таких систем можно использовать для борьбы со "змеями" простейшие квадрокоптеры. Похожее усовершенствование предлагает и компьютерщик из Киева Юрий Залецкий.

Инженер-конструктор Юрий Северин заявляет о готовности разработать под конкретный тип квадрокоптера проект крепления к БПЛА "газового ножа" – малоразмерного баллончика с газом высокого давления, который будет выпускаться по цели через дюзу (калиброванное отверстие крошечного диаметра).

Инженер-электронщик Леонид Фрумкин предлагает несколько вариантов "дронов-огнетушителей", которые будут превращать "огненные змеи" в безопасные игрушки.

Было несколько писем с предложениями "призвать" для борьбы с "огненными змеями" не только резервистов, имеющих опыт управления мультикоптерами, но гражданское население, в том числе школьников старших классов, умеющих управлять этой техникой.

Инженер-электронщик Алекс Р. предлагает применять для обнаружения и уничтожения "змеев" не мультикоптеры, а недорогие беспилотные летающие крылья (сам он собрал несколько таких конструкций).

Руководитель компании VIS Эршел Гринберг, бывший мастер спорта по авиамоделизму и участник группы пилотажных авиамоделей, предлагает для борьбы со "змеями" использовать радиоуправляемые модели самолетов по принципу соревнований по "воздушному бою". По его словам, гарантируется почти 100-процентная эффективность. Алекс Шор рекомендует для большей эффективности заточить крылья таких авиамоделей.

Другой часто упоминаемый вариант защиты: использование мощных ветродуйных систем, например на основе старых авиационных двигателей или промышленных вентиляторов, для создания обратного воздушного потока – в сектор Газы. Подобные предложения прислали Юлия Столярова, Марк Фейгин, Фредди Ромм, Алекс Немировский, Виктория Юдилевич, Лейзер Вайнштейн, Вульф Цесван, Евгений Рапопорт, Александр Грабарник, Алик Мастинский, Элла Рухама Иоффе, Леон Борисов, Владимир Сигал, Эмиль Гидон, Яков Улицкий, Карлос Бронстин, Лев Зайчик, Натали Шайхет, Александр Банк, Оксана Берман, Михаил Каган, Наум Дененберг, Мила Муругов, Владимир Ронин, Наум Сонкин, Михаил Фихман, Иван Ковалев, София Мордухович, Ярослав Дворкин, Евгений Чорнай, Орли Таль, Самуил Явельский, Ольга Новоселов, Мария Баняс, Яна Манунин и другие.

Доктор Александр Загнетко предлагает проложить по периметру сектора Газы газовые трубы с системой мониторинга и форсунками, через которые воспламеняющийся газ под высоким давлением будет выпускаться по целям, летящим над забором безопасности. По мнению автора идеи, таким образом можно поражать цели, летящие на высоте до 50 метров.

Физик Михаил Ноппе предлагает варианты воздействия на воздушных змеев поляризованной или вращающейся акустической волной.

Инженер Михаил Соломонов рекомендует использовать для обнаружения и уничтожения "змеев" систему содаров (акустический детектор и дальномер) вдоль забора безопасности в комбинации с оптическими камерами/тепловизорами, установленными на небольших аэростатах и системой дистанционно управляемых автоматических пушек/пулеметов. О применении тепловизоров для обнаружения "огненных" целей пишут также Дмитрий Гребенюк и другие читатели.

Значительная группа читателей считает оправданным использование против "змеев" лазерного оружия, в ряде писем упоминается о том, что такое оружие против низколетящих целей применяют, например, американские военные. Этот метод предлагают использовать Роман Сидоркин, Илья Доманов, Борис Генгринович, Геннадий Трофимов, Алекс Кон, Ром Кудлис, Олег Итахов, Владимир Герценов, Леонид Жмудяк, Яир Шлафман, Людмила Фельдман, Роман Клейман, Сергей Барановский, Аркадий Скибинский, Эдуард Нафталиев и др.

Специалист по военной фотонике и лазерной технике Семен Савранский предлагает распылять над приграничными районами Газы с вертолетов сельхозяйственного назначения легковоспламеняющуюся смесь, которая долго не оседает, а при попадании в облако такой смеси "змей" загорится, не долетев до израильской территории. Лев Зив и Александр Фельдман предлагают сжигать "змеев" в воздухе, предварительно опыляя их легковоспламеняющимся веществом.

Предлагается поджигать воздушные цели с помощью сфокусированного луча от прожектора через большое увеличительное стекло (Михаил Бирбраев), с помощью прозрачных полусфер, наполненных водой (Сергей Барановский) или с помощью системы зеркал, убивающих "змеев" солнечными зайчиками по "методу Архимеда" (Иван Гончаренко, Евсей Фрейдз).

Есть читатели, полагающие, что "огненных змеев" эффективнее всего сбивать сильной струей воды. Такой вариант считают наилучшим Игорь Меерсон, Захар Виталь, Рустам Руссо, Рустам Сафин, Влад Ковинский, Алексей Шатель, Рон Яшай, Александр Коган, Анри Малик, Гиля Ицексон, Мирон Алой, Аркадий Футорянский, Изидор Балтер, Михаил Кинберг, Мария Гринглаз и другие.

Звучат предложения применять против " змеев" огнеметы, установленные на беспилотной авиатехнике или на земле. Авторы: Яков Копыленко, Арье Шмаевич, Александр Курцер, Арон Володарский, Леопольд Пузис.

Другим кажется, что такие цели легче всего поражать, стреляя по ним дробью или картечью. Авторы таких предложений: Моше Фридман, Марк Левин, Евгений Эдельштейн, Исаак Котлер, Шломо Лабинер, Александр Йоффе, Феликс Крылов, Семен Песиков, Гюнтер Даймон, Владимир Гинодман, Игаль Воронин, Аркадий Футорянский, Иван Надтока и др. Отметим письмо петербуржца Александра Алексеева, предлагающего использовать для стрельбы по "змеям" производящиеся в России патроны 12 калибра, снаряженные "связанной картечью".

Алекс Рапель из Кармиэля предлагает обстреливать "змеев" из скорострельных шестиствольных авиационных пушек Vulcan с вращающимся блоком стволов. Семен Литвинский считает, что лучше использовать зенитные пулеметы.

Александр Хайкин, Марат Малинин и Евгений Эдельштейн полагают, что для поражения таких целей годятся ракетницы, фейерверки или петарды.

Лев Гуревич и Илья Гриц считают, что снайперам ЦАХАЛа следует поручить не только препятствовать попыткам прорыва границы, но и вести огонь по "змеям".

Михаил Сиганур советует прибегнуть к помощи лучников или арбалетчиков. Сергей Курдубов и Александр Белостоцкий напоминают о старинном способе борьбы с парусными конструкциями – стрельбе цепными ядрами.

Читатели Сергей Сидоров, Валерий Келгеватов, Сруль Бондарь, Роман Бабкин и Юрий Березницкий призывают использовать против "змеев" обученных хищных птиц.

Евгений Ихлов и некоторые другие читатели считают, что следует наладить постоянное дежурство на границе для быстрого тушения возгораний, а не высылать противопожарные бригады, когда пламя уже охватило значительную площадь.

Многие наши читатели подчеркивают, что речь идет о серьезной проблеме, а потому решение должно быть комплексным, сочетающим политические, военные и технические действия как оборонительного, так и наступательного характера.





