Второй день в Израиле идут дожди: затопления в низинах

На значительной части территории Израиля второй день идут дожди. Утром в среду, 13 июня, сильные дожди прошли в центральных районах, а также на северо-западе Негева.

В результате обильных осадков затоплены низины в городе Сдерот. Подобного в середине июня не было за десятки последних лет.

Поступают сообщения о локальных затоплениях в Иудейской пустыне и в долине Мертвого моря.

В течение дня дожди ослабнут и прекратятся к вечеру.

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Синоптики предупреждали о сильных дождях 12-13 июня. В эти дни из-за высокой вероятности наводнений были закрыты для туристов национальные парки в русле рек Дарга и Кумран.

Представительница метеослужбы Израиля Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" в начале этой недели говорила, что такая погода, хотя и необычна для середины июня, однако наблюдается в среднем один раз в пять лет. Утром 13 июня она отметила, что в некоторых районах Израиля накануне выпало до 40 мм осадков, чего до сих пор не наблюдалось в нашем регионе в такое время года. Метеоролог также сказала, что в последние годы осадки в восточном Средиземноморье стали более длительными и интенсивными.

Судя по архивам NEWSru.co.il, слабый дождь шел на севере и в центре Израиля 13 июня 2014 года, слабый дождь шел 12 июня 2011 года. Но мы не находим за последние десять лет публикаций о сильных дождях в середине июня.

В четверг ожидается резкое повышение температуры, малооблачно, без осадков. В пятницу температура еще немного повысится. В субботу будет жарко и сухо.