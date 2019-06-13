Блок "Кахоль Лаван" может распасться до выборов в Кнессет 22-го созыва

Блок "Кахоль Лаван" может прекратить существование еще до выборов в Кнессет 22-го созыва. Атмосфера в главной оппозиционной партии крайне напряженная, и по словам источников в "Кахоль Лаван" существуют серьезные сомнения по поводу дальнейшего союза "Хосэн ле-Исраэль" и ТЕЭЛЕМ с одной стороны и "Еш Атид" с другой.

Депутат Кнессета Яир Лапид, лидер "Еш Атид", находится в данный момент за границей, и возможно после его возвращения, которое ожидается через неделю, будет принято решение о дальнейшем существовании блока "Кахоль Лаван".

Напряженность в отношениях внутри оппозиционного блока связана в первую очередь с вопросом о ротации между Бени Ганцем и Яиром Лапидом. Этот вопрос дискутировался еще до выборов в Кнессет 21-го созыва. По мнению приближенных главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца, ротация наносит электоральный ущерб партии, а также практически закрывает возможность коалиции с ультраортодоксальными партиями. На Ганца оказывается давление изнутри партии и за ее пределами с целью убедить его расторгнуть соглашение о ротации. В настоящий момент, Бени Ганц отказывается обсуждать этот вопрос. В свою очередь, в "Еш Атид" заявляют, что ротация – это основа, на которой зиждется союз между "Хосэн ле-Исраэль" и партией Лапида. "Без ротации нет "Кахоль Лаван"", – заявляют в "Еш Атид".

За дискуссией по вопросу о ротации стоит принципиальное противоречие, оно касается отношений с ультраортодоксальными партиями. Один из советников "Кахоль Лаван" на выборах в Кнессет 21-го созыва Ронен Цур в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" подверг критике антирелигиозную риторику Яира Лапида, заявив, что она "отталкивает 16-17 мандатов избирателей, без которых невозможно сформировать коалицию". В "Кахоль Лаван" подвергли критике Цура за публичные высказывания, однако многие в партии разделяют его точку зрения. 13 июня газета "Маарив а-Шавуа" опубликовала информацию журналиста Бена Каспита о контактах между представителями ультраортодоксальных партий и "Кахоль Лаван". Аналогичные сведения публикуют некоторые ультраортодоксальные издания. Согласно публикациям, ультраортодоксы не накладывают вето и на сотрудничество с Яиром Лапидом.

Предвыборная стратегия "Кахоль Лаван" еще не сформирована. Также не принято решение о том, будут ли внесены изменения в предвыборный список партии. Источники в "Кахоль Лаван" отмечают, что партии придется изыскивать новые идеи для привлечения и сохранения избирателей.

"Очевидно, что Либерман перехватил инициативу и воспринимается избирателями, как тот, кто предотвратил создание коалиции Нетаниягу и ультраортодоксов", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в партии "Кахоль Лаван".

В то время как в "Ликуде" идет поиск русскоязычного кандидата, которого Нетаниягу предложит кооптировать в предвыборный список, в "Кахоль Лаван" этот вопрос в настоящий момент не стоит на повестке дня. "Открытие предвыборных списков, когда речь идет о союзе трех партий, повлечет за собой такой хаос, из которого трудно будет выбраться. Какая партия приведет человека? За счет кого? На все эти вопросы почти невозможно будет найти приемлемый для всех ответ", – поясняют в "Кахоль Лаван".

На фоне разногласий в оппозиционной партии, ее активисты понимают, что распад блока перед выборами практически обеспечивает победу Биньямину Нетаниягу. "Пока еще никто всерьез не проверял, сколько мандатов набирают "Хосэн ле-Исраэль"-ТЭЛЕМ и "Еш Атид" в случае самостоятельного участия в выборах. Результаты такой проверки тоже станут фактором при принятии решения о будущем "Кахоль Лаван"", – заявляют в партии.





