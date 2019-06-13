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13 июня 2019 г.
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В Израиле

Муниципалитет Тель-Авива раздает школам города флаги общины ЛГБТ без ведома минпроса

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:37 блог версия для печати фото
Муниципалитет Тель-Авива раздает школам города флаги общины ЛГБТ без ведома минпроса
Муниципалитет Тель-Авива раздает школам города флаги общины ЛГБТ без ведома минпроса
Муниципалитет Тель-Авива

Муниципалитет Тель-Авива раздает школам города флаги общины ЛГБТ, предлагая установить их во дворе учебных заведений, сообщил телеканал "Решет". Согласно опубликованной информации, речь идет о мероприятии, приуроченном к "неделе гордости" и не согласованном с министерством просвещения.

Отношение русскоязычных израильтян к ЛГБТ. Итоги опроса NEWSru.co.il

До сих пор флаги общины ЛГБТ вывешивались в школах в рамках частных инициатив, что иногда сопровождалось неприятными инцидентами. Так в 2018 году министерство просвещения потребовало снять флаги, вывешенные в одной из школ Рамат-Гана. Однако на фоне давления политиков и СМИ минпрос отменил распоряжение снять флаги.

Отметим, что представители левоцентристских партий неоднократно протестовали против различных внеклассных мероприятий, проводимых в школах общественными организациями, когда речь шла о религиозных движениях. Протест мотивировался тем, что мероприятия сопровождались "религиозной индоктринацией без ведома и согласия родителей". На сей раз подобных протестов не последовало.

13 июня в школах Тель-Авива пройдут уроки, посвященные "неделе гордости". Как сообщил "Решет", в ходе уроков со школьниками побеседуют о толерантности, а также о трудностях, с которыми связано для подростка осознание принадлежности к секс-меньшинствам.

В пятницу, 14 июня, в Тель-Авиве пройдет традиционный ежегодный "парад гордости" ЛГБТ-общины.

В этом году в Израиле в течение "месяца гордости" состоится рекордное число гей-парадов. "Прайды" пройдут в 12 городах, в том числе в Бейт-Шемеше, Тверии, Афуле. Первый гей-парад проходил 31 мая в Кфар-Сабе. 6 июня такой парад проходил в Иерусалиме.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2019 г.
Посольствам США в Израиле и других странах не разрешили поднять радужные флаги "месяца гордости"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 июня 2019 г.
Полиция отпустила почти всех задержанных в Иерусалиме во время "Парада гордости"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 6 июня 2019 г.
18-й "Парад гордости" представителей ЛГБТ-общины в Иерусалиме. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2019 г.
Отношение русскоязычных израильтян к ЛГБТ. Итоги опроса NEWSru.co.il





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