В ответ на ракетный удар из Газы ЦАХАЛ атаковал подземный объект ХАМАСа

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре боевиков ХАМАСа в южной части сектора Газы, атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел израильской территории, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным агентства Maan, удар был нанесен по цели в районе "Карам Абу Муаммар" к востоку от города Рафах. Сведений о пострадавших не поступало. ХАМАС не сообщает никаких подробностей по поводу того, какая цель была поражена.

Как сообщалось ранее, около полуночи в населенных пунктах регионального совета Эшколь сработали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом". Спустя некоторое время армейская пресс-служба подтвердила, что террористы выпустили из сектора Газы по территории Израиля одну ракету, которая была сбита системой ПРО "Железный купол". Это был первый ракетный обстрел из Газы за последние несколько недель.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что рано утром 13 июня была предпринята очередная попытка ракетного обстрела израильской территории из сектора Газы. В сообщении сказано, что две ракеты, выпущенные боевиками, упали на территории сектора.

ПИЦ также пишет, что утром в четверг катера израильских военно-морских сил обстреляли рыбацкие лодки около побережья сектора Газы, недалеко от района Судан.

СМИ в Газе также уведомляют, что в небе над сектором утром в четверг находятся несколько израильских беспилотных самолетов-разведчиков.

Отметим, что в течение дня 12 июня в приграничной зоне произошло не менее восьми пожаров, ставших результатами поджогов с помощью "огненных шаров". Кроме того, на территории Эшколя взорвались три взрывных устройства, доставленных из сектора Газы связками воздушных шаров.

В ответ на "огненный террор" ЦАХАЛ ввел полную "морскую блокаду" сектора Газы, запретив рыбную ловлю у побережья сектора.

Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились на очередной ввоз "катарских денег" в Газу. В Иерусалиме эту информацию не подтверждали. По всей видимости, на фоне нового витка вооруженного противостояния перевод денег в Газу будет приостановлен.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Июнь. 1 ракета. Сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет (по состоянию на 13 июня).

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





