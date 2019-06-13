Нетаниягу поддержит Закон об одном кусте конопли

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержит законопроект депутата Шаран Аскель ("Ликуд") о легализации выращивания конопли для собственного употребления, сообщает служба новостей 13-го канала ИТВ.

Выдвинутый Аскель законопроект в случае принятия разрешит израильтянам выращивать у себя дома один куст конопли. Кроме того, курение марихуаны будет разрешено в тех местах, где разрешено курение табака.

По данным телеканала, в "Ликуде" намерены попытаться начать продвижение законопроекта в Кнессете еще до выборов, однако это маловероятно, поскольку уже на следующей неделе (17 июня) депутаты уйдут на парламентские каникулы, которые продлятся до выборов в Кнессет 22-го созыва.

Отметим, что вопрос легализации или, по меньшей мере, декриминализации выращивания конопли для собственных нужд и курения марихуаны ранее поднимавшийся в основном не проходящими в парламент партиями "Але Ярок" и "Зеут", а также партией МЕРЕЦ (законопроект Аскель практически полностью повторяет проваленный ранее законопроект лидера МЕРЕЦ Тамар Зандберг), в ходе предыдущей предвыборной кампании активно обсуждался партиями "Авода", "Кахоль-Лаван", "Ликуд", "Кулану".

В частности, партия "Авода" объявила о включении вопроса легализации марихуаны в свою политическую платформу, партия "Кулану" обещала потребовать внести закрытие уголовных дел о курении марихуаны в коалиционные соглашения, Биньямин Нетаниягу обещал избирателям проверить возможность легализации.

Категорически против легализации или декриминализации употребления марихуаны выступали только религиозные партии.





