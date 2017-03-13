13 марта 2017 г.
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10:17 Провокация на Пурим: в Меа Шеарим "повесили солдат"
В Израиле

Провокация на Пурим: в Меа Шеарим "повесили солдат"

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 13:43 блог версия для печати фото
Меа Шеарим, 13 марта 2017 года
Улица Йехезкель в Иерусалиме, 13 марта 2017 года
Улица Йехезкель в Иерусалиме, 13 марта 2017 года
ВСЕ ФОТО

В иерусалимском квартале Меа Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи, на стене одного из домов появилась кукла, изображающая повешенного религиозного еврея в форме солдата ЦАХАЛа.

Еще одну похожую повешенную куклу полицейские нашли и сняли на улице Йехезкеля.

В общей сложности, таких кукол в Меа Шеарим в течение одного дня было найдено и снято не менее трех.

Начато расследование. Правоохранительные органы намерены установить, кто стоит за этими уголовно наказуемыми провокациями.

Многие жители Меа Шеарим выступают против службы "харедим" в армии. Зачастую представители общины, призывающиеся в ЦАХАЛ, подвергаются гонениям.

Неоднократно ультраортодоксы проводили демонстрации протеста в случаях, когда кого-то из "харедим" задерживали на попытку уклонения от воинской службы.

Три года назад Кнессет утвердил закон о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ, согласно которому с 2017 года 5200 ультраортодоксов должны ежегодно призываться в ЦАХАЛ или на альтернативную службу, а 1800 "харедим" будут получать освобождение для изучения Торы. Законом предусмотрено, что в случае невыполнения этой нормы, на всех ультраортодоксов будет распространен закон о всеобщей воинской обязанности, включая уголовные санкции. Срок службы учащихся военных йешив был продлен с 16 до 17 месяцев. В то же время срок службы для религиозных мужчин был сокращен с 36 месяцев до 32.

Однако 24 ноября 2015 года Кнессет утвердил поправки к закону о призыве ультраортордоксов в ЦАХАЛ, согласно которым вступление закона в силу было отложено на 6 лет. В течение этого времени на ультраортордоксов, уклоняющихся от службы в армии, не должны накладываться уголовные санкции. По окончании 6-летнего периода решение о санкциях в отношении уклоняющихся от службы будет приниматься министром обороны.



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