Найден выход из коалиционного кризиса. Досрочных выборов не будет

Вечером 13 марта коалиционные фракции договорились о компромиссе, который позволяет выйти из правительственного кризиса и избежать досрочных выборов.

Согласно опубликованной информации, в соответствии с этим компромисом, вечером 13 марта на пленарном заседании Кнессета состоится голосование в предварительном чтении по закону о призыве ультраортодоксов на срочную службу. Коалиционные партии получили свободу при голосовании. Но члены фракций будут голосовать в соответствии с решением глав своих партий.

Депутаты от партии "Наш дом Израиль" проголосуют против закона. При этом глава правительства Биньямин Нетаниягу не станет отправлять в отставку министра Софу Ландвер, и она останется на министерском посту.

Ранее межминистерская комиссия по законодательству отклонила апелляцию, поданную министром Софой Ландвер на утверждение этого закона.

В начале летней сессии Кнессета Авигдор Либерман будет должен передать в межминистерскую комиссию по законодательству правительственный законопроект о призыве, в котором будут учтены рекомендации комиссии, сформированной министерством обороны. После утверждения межминистерской комиссией, проект закона будет передан на голосование Кнессета в первом чтении. Затем в текст будут вновь внесены поправки, с учетом текста законопроекта, написанного Бен-Цуром, и только после этого законопроект будет передан для окончательного утверждения Кнессетом.

В рамках достигнутого соглашения, ультраортодоксальные фракции обязались не инициировать новые спорные законопроекты в области религии и государства.

Коалиционные партии также договорились, что голосование по закону о еврейском характере государства ("хок леом") состоится сразу же после принятия госбюджета на 2019-й год. Если это будет невозможно сделать в тот же день, то голосование состоится в первый день летней сессии.

Все фракции коалиции обязались поддержать этот законопроект, а также приложить все усилия к стабилизации работы правительства до 2019 года.

Сразу после того, как стало известно о завершении правительственного кризиса, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с короткой речью перед депутатами Кнессета.

"Как я и говорил вчера: шанс на спасение коалиции был. Я очень рад, что благодаря совместным усилиями нашим, и наших коалиционных партнеров, и благодаря ответственности, которую они продемонстрировали, коалиция спасена и продолжит свою работу", - сказал он.

Нетаниягу отдельно поблагодарил министра туризма Ярива Левина, который на протяжении нескольких часов 13 марта вел переговоры с коалиционными партнерами "Ликуда".

Нетаниягу также сделал изъявительное замечание в сторону депутатов от оппозиции: "Вы здорово испугались, - сказал он. - Я очень рад, что мне удалось сберечь вас от душевных невзгод".

Отметим, что сразу после речи Нетаниягу Кнессет приступил к рассмотрению законопроектов о роспуске Кнессета, поданных оппозицией. Большинством голосов законопроекты были отклонены.