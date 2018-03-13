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13 марта 2018 г.
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В Израиле

Найден выход из коалиционного кризиса. Досрочных выборов не будет

время публикации: 19:41 | последнее обновление: 20:45 блог версия для печати фото
Найден выход из коалиционного кризиса. Досрочных выборов не будет
Найден выход из коалиционного кризиса. Досрочных выборов не будет
Найден выход из коалиционного кризиса. Досрочных выборов не будет

Вечером 13 марта коалиционные фракции договорились о компромиссе, который позволяет выйти из правительственного кризиса и избежать досрочных выборов.

Согласно опубликованной информации, в соответствии с этим компромисом, вечером 13 марта на пленарном заседании Кнессета состоится голосование в предварительном чтении по закону о призыве ультраортодоксов на срочную службу. Коалиционные партии получили свободу при голосовании. Но члены фракций будут голосовать в соответствии с решением глав своих партий.

Депутаты от партии "Наш дом Израиль" проголосуют против закона. При этом глава правительства Биньямин Нетаниягу не станет отправлять в отставку министра Софу Ландвер, и она останется на министерском посту.

Ранее межминистерская комиссия по законодательству отклонила апелляцию, поданную министром Софой Ландвер на утверждение этого закона.

В начале летней сессии Кнессета Авигдор Либерман будет должен передать в межминистерскую комиссию по законодательству правительственный законопроект о призыве, в котором будут учтены рекомендации комиссии, сформированной министерством обороны. После утверждения межминистерской комиссией, проект закона будет передан на голосование Кнессета в первом чтении. Затем в текст будут вновь внесены поправки, с учетом текста законопроекта, написанного Бен-Цуром, и только после этого законопроект будет передан для окончательного утверждения Кнессетом.

В рамках достигнутого соглашения, ультраортодоксальные фракции обязались не инициировать новые спорные законопроекты в области религии и государства.

Коалиционные партии также договорились, что голосование по закону о еврейском характере государства ("хок леом") состоится сразу же после принятия госбюджета на 2019-й год. Если это будет невозможно сделать в тот же день, то голосование состоится в первый день летней сессии.

Все фракции коалиции обязались поддержать этот законопроект, а также приложить все усилия к стабилизации работы правительства до 2019 года.

Сразу после того, как стало известно о завершении правительственного кризиса, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с короткой речью перед депутатами Кнессета.

"Как я и говорил вчера: шанс на спасение коалиции был. Я очень рад, что благодаря совместным усилиями нашим, и наших коалиционных партнеров, и благодаря ответственности, которую они продемонстрировали, коалиция спасена и продолжит свою работу", - сказал он.

Нетаниягу отдельно поблагодарил министра туризма Ярива Левина, который на протяжении нескольких часов 13 марта вел переговоры с коалиционными партнерами "Ликуда".

Нетаниягу также сделал изъявительное замечание в сторону депутатов от оппозиции: "Вы здорово испугались, - сказал он. - Я очень рад, что мне удалось сберечь вас от душевных невзгод".

Отметим, что сразу после речи Нетаниягу Кнессет приступил к рассмотрению законопроектов о роспуске Кнессета, поданных оппозицией. Большинством голосов законопроекты были отклонены.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 марта 2018 г.
Либерман в интервью NEWSru.co.il: "Судьба коалиции в руках Нетаниягу"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 марта 2018 г.
СМИ цитируют источники в правительстве: досрочных выборов не будет







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Вторник, 13 марта 2018 г.
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