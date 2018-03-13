Либерман в интервью NEWSru.co.il: "Судьба коалиции в руках Нетаниягу"

Во вторник, 13 марта, министр обороны Авигдор Либерман прокомментировал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il ситуацию вокруг коалиционного кризиса.

"В настоящий момент нет никаких переговоров и никаких контактов. В последний раз я беседовал с премьер-министром Нетаниягу накануне в 11 часов вечера, и с тех пор не слышал его", – заявил Либерман.

Он опроверг появившиеся публикации, согласно которым бывший глава правительственной коалиции Давид Битан выступает в роли посредника между НДИ и "Ликудом". "Может он посылает какие-то телепатические посылы, ничего другого я сказать не могу", – заявил министр обороны.

Отвечая на вопрос о шансах избежать досрочных выборов, Либерман подчеркнул, что это полностью зависит от премьер-министра. "Мы проголосуем против законопроекта о призыве, но это не означает, что Нетаниягу должен увольнять Софу Ландвер. Можно продолжать работать, и дать возможность комиссии при министерстве обороны сформировать приемлемый закон о призыве", – сказал Либерман.

Наш собеседник отказался отвечать на вопрос о том, чего, по его мнению, хочет премьер-министр: "Я не думаю, что должен комментировать его шаги и намерения, но они прояснятся в зависимости от того, как поведет себя Нетаниягу в отношении министра Софы Ландвер. Если он уволит ее – это будет означать, что он хочет выборов".

Глава оборонного ведомства повторил, что не заинтересован в досрочных выборах. "Пост министра обороны – крайне важен и интересен, и вряд ли найдется человек, который добровольно откажется от него. Но вопрос призыва в ЦАХАЛ слишком важен. Я не готов на компромиссы в принципиальных вопросах даже там, где это выгодно с политической точки зрения", – сказал он.

Либерман добавил, что в случае вынесения на голосование закона о роспуске Кнессета, НДИ будет действовать как часть коалиции. "Мы не хотим выборов, вопреки распространенному мнению, не торопимся на них, но все зависит от конкретной ситуации и решений коалиции", – сказал он.

Комментируя итоги опросов, опубликованных накануне, согласно которым НДИ набирает четыре мандата, Авигдор Либерман сказал: "Если верить опросам, то мы на прошлых выборах не прошли электоральный барьер, а Ицхак Герцог до сих пор возглавляет правительство. Это все, чего стоят опросы".

Как сообщалось ранее, заседание межминистерской комиссии по законодательству, которая должна рассматривать апелляцию, поданную министром алии и абсорбции Софой Ландвер на утверждение законопроекта о призыве, отложено на 18:00.

Заседание отложено по просьбе премьер-министра. Это означает, что и голосование за законопроект в предварительном чтении будет отложено на более поздний час.

В коалиции полагают, что глава правительства хочет использовать последнюю возможность убедить министра обороны Либермана изменить свое решение по голосованию фракции. Если министр Софа Ландвер проголосует против, то Нетаниягу скорее всего уволит ее, что повлечет за собой выход НДИ из коалиции и досрочные выборы. По неофициальным данным, бывший глава правительственной коалиции Давид Битан выполняет функции посредника между Нетаниягу и Либерманом.

Не исключено, что в случае отсутствия договоренностей Нетаниягу инициирует голосование по закону о роспуске Кнессета еще до голосования по закону о призыве.

В свою очередь, министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") вновь призвала не идти на развал правительства. "Это будет трагической ошибкой, равной по своим масштабам падению правительства Шамира в 1992 году", – считает она.





