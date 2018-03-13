Встреча Нетаниягу и Либермана не состоялась, Израиль на грани досрочных выборов

В ночь на вторник, 13 марта, не состоялась запланированная встреча между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Авигдором Либерманом. Об этом NEWSru.co.il сообщили источники в окружении главы правительства. Предполагалось, что в ходе этой встречи будет предпринята еще одна попытка найти решение коалиционного кризиса и избежать досрочных выборов. Однако изначально встреча была отложена, так как министр обороны находился на военном объекте, а позднее источники в его окружении сказали корреспонденту NEWSru.co.il, что встреча вряд ли состоится. В настоящий момент неизвестно, контактируют ли представители Нетаниягу и Либермана.

В политической системе заявляют, что судьба коалиции решится 13 марта. В настоящий момент в большинстве партий убеждены в неизбежности досрочных выборов.

В 15:30 межминистерская комиссия по законодательству рассмотрит апелляцию, поданную министром по делам алии и абсорбции Софой Ландвер на утверждение законопроекта о призыве. Предполагается, что комиссия вторично утвердит законопроект, и примерно в 16:30 он будет вынесен на голосование в предварительном чтении. Глава партии НДИ Авигдор Либерман предупредил накануне, что все пять депутатов фракции, включая министра Софу Ландвер, проголосуют против законопроекта. Голосование министра против законопроекта, утвержденного межминистерской комиссией по законодательству, дает премьер-министру право немедленно уволить этого члена кабинета. Отвечая на вопросы журналистов, министр обороны заявил накануне, что увольнение Софы Ландвер будет автоматически означать выход НДИ из правительственной коалиции.

Сразу после голосования по закону о призыве должно начаться обсуждение проекта государственного бюджета на 2019 год. Однако спикер Кнессета Юлий Эдельштейн дал согласие на внеочередное рассмотрение законопроекта, поданного партиями МЕРЕЦ и "Еш Атид" о роспуске Кнессета. Если к тому моменту не будет достигнут компромисс между партиями, входящими в коалицию, то не исключено, что "Ликуд" поддержит законопроект оппозиции. Остается неизвестным, как поведут себя остальные фракции, входящие в коалицию.

"Байт Иегуди" и "Кулану" не заинтересованы в досрочных выборах. "То, что происходит сейчас – это фейк-кризис, который управляется фейк-лидерами", – заявил накануне глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет на заседании фракции. Источники в Кнессете утверждают, что 12 марта Беннет вел переговоры с главой парламентской оппозиции Ицхаком Герцогом, убеждая его не голосовать за закон о роспуске Кнессета. В "Сионистском лагере" отказались комментировать эту информацию.

В партии "Кулану" также недовольны перспективой досрочных выборов. По меньшей мере, двое депутатов от этой партии сказали корреспонденту NEWSru.co.il, что выборы не нужны сейчас никому. "Есть множество проектов, которые будут заморожены на неопределенный срок", – заявляют в "Кулану".

Формальным камнем преткновения на пути к урегулированию кризиса является отказ министра обороны Авигдора Либермана поддержать законопроект ШАС о призыве и требование премьер-министра ко всем коалиционным партиям обязатсья не покидать правительство до ноября 2019 года. Однако и в партии НДИ, и в среде ультраортодоксальных депутатов убеждены, что истинной причиной политического тупика является желание премьер-министра Биньямина Нетаниягу пойти на досрочные выборы. "Он говорит о необходимости вести себя ответственно, и в то же время формирует большинство для проведения закона о роспуске Кнессета", – заявил один из депутатов от "Яадут а-Тора", беседуя с журналистами.

Если будет принято решение о роспуске Кнессета, то выборы, скорее всего, состоятся в июне. Наиболее вероятной датой считается 26 июня.





