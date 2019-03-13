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В Израиле

БАГАЦ начинает рассмотрение апелляций, поданных на решения Центризбиркома

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
БАГАЦ начинает рассмотрение апелляций, поданных на решения Центризбиркома
Михаэль Бен-Ари
Офер Касиф

В среду, 13 марта, БАГАЦ начинает обсуждение апелляций, поданных на решения Центральной избирательной комиссии по поводу участия в выборах партийных списков или отдельных депутатов.

Апелляции будут рассматриваться расширенной коллегией в составе девяти судей во главе с председателем Верховного суда Эстер Хайют. Первой будет рассматриваться апелляция, поданная главой "Оцма Иегудит" Михаэлем Бен-Ари на решение Центризбиркома допустить до выборов список ХАДАШ-ТААЛ, а затем иск, поданный арабским списком, против решения запретить участие в выборах Оферу Касифу, баллотирующемуся от ХАДАШ-ТААЛ.

Накануне юридический советник правительства Авихай Мандельблит направил в БАГАЦ свое заключение, в соответствии с которым нет "критической массы свидетельств, требуемых для запрета на участие в выборах". По словам юридического советника правительства, он возмущен некоторыми заявлениями Офера Касифа. "Однако в судебном разбирательстве имеют значения не взгляды", - отметил он. По словам Мандельблита, аналогичного мнения придерживается государственный прокурор Шай Ницан.

Напомним, что Центризбирком большинством в 15 голосов против 10 принял решение запретить Оферу Касифу баллотироваться. В 2016 году Касиф объявил Авигдора Либермана "наследником Адольфа", в 2017 заявил, что "евреи, поднимающиеся на Храмовую гору, это раковая опухоль, пустившая метостазы, которую нужно удалить твердой рукой". Активистов организации "Зо Арцейну" он назвал "мусором и подонками". Касиф неоднократно сравнивал Израиль с нацистской Германией, а министра юстиции Айелет Шакед назвал "нацистской тварью".

14 марта БАГАЦ рассмотрит апелляции, поданные на решения ЦИК запретить участвовать в выборах списку БАЛАД-РААМ и разрешить баллотироваться главе "Оцма Иегудит" Михаэлю Бен-Ари. Юридический советник правительства вновь заявил, что считает необходимым запретить Бен-Ари баллотироваться. В то же время, он рекомендовал допустить до выборов список "Оцма Иегудит".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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