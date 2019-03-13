Отчет госконтролера: системный провал в сфере общественного транспорта

В среду, 13 марта, государственный контролер опубликовал отчет, посвященный кризису в сфере общественного транспорта в Израиле.

По мнению государственного контролера, речь идет о системных провалах, имеющих место на протяжении многих лет: "Это не единичные случаи, не отдельные проекты, а повторяющиеся раз за разом ситуации, возникающие в транспортной сфере".

Согласно документу, граждане Израиля ежедневно оказываются в ситуации, которая не только вызывает отрицательные эмоции, но и влияет на трудоспособность, приводит к неиспользованию в полном объеме потенциала производства валового национального продукта, загрязнению воздуха и другим отрицательным явлениям.

Государственный контролер подчеркнул, что ответственность за это лежит в первую очередь на министре транспорта Исраэле Каце, который возглавляет министерство с 2009 года.

В отчете говорится о том, что масштабы использования частных автомобилей с каждым годом лишь увеличиваются, в то время как масштабы использования общественного транспорта снижаются: "Общественный транспорт до сих пор не стал реальной альтернативой для граждан страны".

"В отношении системы общественного транспорта звучат постоянные жалобы, которые свидетельствуют об отсталости и несовершенстве этой системы", - отмечается в отчете.

Говорится в документе и о том, что на протяжении многих лет инвестиции в транспортную отрасль в Израиле заметно уступали аналогичным инвестициям в иных развитых странах. Вместо этого деньги вкладывались в инфраструктуру частного транспорта.

Государственный контролер отмечает ошибочные прогнозы, а как следствие - ошибки в планировании железнодорожного сообщения. Расширение населенных пунктов производилось также без учета наличия доступного транспорта. Не принималась в расчет необходимость обеспечить потенциальных жителей транспортом в населенный пункт и из него.

В отчете указывается, что не уделялось должное внимание строительству магистралей для общественного транспорта, проекты не осуществлялись в установленные сроки, а также не было достаточного стимулов использования общественного транспорта.

В полученном нашей редакцией комментарии министерства транспорта отмечается, что невозможно ликвидировать столь существенный разрыв в транспортной отрасли, который сложился в течение десятков лет - "даже учитывая те беспрецедентные усилия, которые были приложены за последнее десятилетие, и несравнимы с тем, что происходило в этой отрасли со времени создания государства Израиль. Сегодня около 60-70% бюджета транспортного ведомства инвестируются в проекты общественного транспорта".

"Госконтролер отмечает в отчете значительный рост - на 42% - числа пользователей общественного транспорта за последние годы. Этот показатель является результатом ряда мер, предпринятых ведомством в сфере общественного транспорта, среди которых реформа тарифов на проезд, введение электронной транспортной карты "рав-кав", усиление конкуренции в сфере автобусных маршрутов, увеличение бюджета субсидий, и не только", - заявляет пресс-служба ведомства.

Минтранс сообщает, что ведомство продвигает транспортные проекты на общую сумму более 100 миллиардов шекелей - с тем, чтобы решить проблему загруженности дорог и кардинально изменить транспортную реальность страны. "Критика касается проектов, которых министру Кацу впервые удалось внедрить после многолетнего застоя. Невозможно игнорировать факт беспрецедентной широкомасштабной деятельности, которую ведет министр Исраэль Кац в сфере транспорта последние десять лет", - подчеркивается в комментарии.





