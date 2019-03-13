После заявления Мандельблита "русский рейтинг" Нетаниягу и "Ликуда" не снизился. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Отношение русскоязычных избирателей к Биньямину Нетаниягу". В опросе, который проводился в течение одних суток 12-13 марта, приняли участие 5.783 респондента (5.055 из них ответили на все 16 вопросов). Опрос был предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на предстоящих выборах в Кнессет, более 98% участников опроса соответствовали этому критерию.

ИТОГИ ОПРОСА

Читателям было предложено оценить деятельность Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра Израиля (по пятибалльной шкале). Средняя полученная оценка: 3,47 балла (между "удовлетворительно" и "хорошо").

Средняя оценка деятельности Нетаниягу на посту министра иностранных дел: 3,79 балла ("хорошо").

Средняя оценка деятельности Нетаниягу на посту министра обороны: 2,95 балла ("удовлетворительно").

Средняя оценка деятельности Нетаниягу на посту министра здравоохранения: 2,54 балла (между "удовлетворительно" и "неудовлетворительно").

Большинство респондентов, 61,5%, считают, что Нетаниягу должен незамедлительно назначить министра обороны "на полную ставку".

Читателям был задан вопрос: "Как вы относитесь к тому факту, что Биньямин Нетаниягу в шестой раз баллотируется на пост премьер-министра?" 35% заявили: "Считаю это нормальным и правильным". 30% сказали: "Я не считаю это нормальным и правильным, но не вижу других вариантов". 33% выбрали ответ: "Не считаю это нормальным и правильным, есть альтернативы".

Большинство опрошенных, свыше 56%, поддерживают идею законопроекта об ограничении каденции премьер-министра двумя сроками или восемью годами. (Задавая вопрос, мы не упоминали о том, что речь идет об инициативе блока "Кахоль Лаван".)

Почти 40% участников опроса постоянно следят за публикациями по расследованиям, связанным с делами против премьер-министра Нетаниягу. 28% говорят, что следят за такими публикациями, но не очень внимательно. 30% не следят, но в курсе событий. Только 2% не следят и почти ничего не знают по этому поводу.

64% согласны с утверждениями Нетаниягу о том, что следствие проводилось предвзято и речь идет об "игре с заранее известным результатом". 31% не согласны с таким утверждением.

65% согласны с утверждением Нетаниягу о том, что он является жертвой преследования левых элит и СМИ. 32% не согласны.

Абсолютное большинство респондентов, более 80%, говорят, что публикация выводов юридического советника правительства Авихая Мандельблита по делам 1000, 2000 и 4000, в рамках которых прокуратура намерена предъявить премьер-министру обвинения во взяточничестве и обмане общественного доверия, никак не повлияла на их отношение к Нетаниягу. 10% сказали, что их отношение к Нетаниягу после этого ухудшилось. 7% заявили, что их отношение к Нетаниягу после этого даже улучшилось.

Читателям был задан вопрос: "Повлияла ли публикация выводов юридического советника Авихая Мандельблита на ваше решение голосовать или не голосовать за "Ликуд"?" Судя по ответам, 33% будут голосовать за "Ликуд", как и планировали. Более 5% заявляют, что проголосуют теперь за "Ликуд", хотя раньше не собирались. При этом 3% сказали, что теперь передумали голосовать за "Ликуд".

Напомним, что недавний опрос NEWSru.co.il показывал, что за "Ликуд" готовы голосовать 33% наших читателей. Этот опрос проводился 24-25 февраля, накануне заявления Мандельблита по делам Нетаниягу, и тогда у респондентов были десятки альтернативных вариантов голосования.

51% опрошенных говорят, что их отношение к "Ликуду" не изменилось бы, если бы Нетаниягу объявил об уходе в отставку. 20% сказали, что в таком случае их отношение к "Ликуду" ухудшилось бы, 19% – что их отношение улучшилось бы.

Был задан вопрос: "Как должен поступить Нетаниягу, если после слушаний юридический советник правительства примет решение передать его дело в суд?" Самый частый ответ: "Остаться на посту до завершения суда" (45,5%). Другие ответы: "Уйти в отставку" (28%), "Объявить о временной отставке и передать пост заранее назначенному исполняющему обязанности" (13,5%), "Зависит от пунктов обвинений" (10%).

При этом 55% опрошенных хотели бы, чтобы Нетаниягу оставался премьер-министром (по опросу в конце февраля Нетаниягу хотели видеть на этом посту 38% наших читателей, но тогда предлагалось больше альтернатив). И только 16% хотели бы, чтобы главой правительства стал Бени Ганц, а через несколько лет его на этом посту сменил бы Яир Лапид (по февральскому опросу они получали 6% и 8%, соответственно).

Редакция NEWSru.co.il понимает, что сравнивать рейтинги Нетаниягу и "Ликуда" по этому и предыдущему опросу некорректно, так как в опросе, который мы проводили несколько недель назад, было значительно больше альтернативных вариантов ответа. Но мы полагаем, что можно констатировать следующее: после публикации решения Мандельблита по делам против премьер-министра популярность Нетаниягу и "Ликуда" среди русскоязычных израильтян, по крайней мере, не снизилась.





