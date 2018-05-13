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В Израиле

ЦАХАЛ готовится к попыткам массового прорыва границы из сектора Газы

время публикации: 20:58 | последнее обновление: 23:48 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ готовится к попыткам массового прорыва границы из сектора Газы
ЦАХАЛ готовится к попыткам массового прорыва границы из сектора Газы
ЦАХАЛ готовится к попыткам массового прорыва границы из сектора Газы

В Армии обороны Израиля опасаются, что в понедельник, 14 мая, церемония открытия посольства США в Иерусалиме будет сопровождаться резкой эскалацией насилия на границе с сектором Газы.

Телеканал "Кан 11" передал, что в Иерусалиме разделяют обеспокоенность военных. В политическом руководстве Израиля полагают, что ХАМАС заинтересован в том, чтобы акции протеста, сопровождаемые беспорядками, вызвали максимально жесткую реакцию со стороны военнослужащих. Это, по мнению лидеров ХАМАС, вынудит международное сообщество вмешаться в ситуацию. Такое вмешательство сторонних сил позволит руководству "преодолеть" спровоцированный им гуманитарный кризис в Газе.

"Кан 11" и радиостанция "Кан Бет" передали, что армия находится в состоянии повышенной готовности. Отменены все учения в наземных войсках. Дополнительные силы перебрасываются к границе с сектором Газы, также увеличена численность военнослужащих, обеспечивающих порядок в Иудее и Самарии.

По информации 10-го канала ИТВ, командующий Южным военным округом генерал-майор Эяль Замир встретился вечером 13 мая с главами местных советов, расположенных на границе сектора Газы. Он заверил их, что жители приграничных населенных пунктов могут быть спокойны: ЦАХАЛ сделает все, что необходимо для того, чтобы не допустить проникновения террористов в Израиль.

В армии не исключают, что 14 мая, а также в "день Накбы", может быть предпринята попытка массового прорыва границы с проникновением на территорию Израиля и захватом заложников из числа военнослужащих, либо проникновение в израильские населенные пункты с целью совершения терактов.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала кадры, запечатлевшие работы, которые проводятся отделом логистики ХАМАС на границе с сектором Газы.

В сообщении армейской пресс-службы говорится, что ХАМАС демонтирует пункты контроля и наблюдения, из которых координировались действия участников "марша возвращения" и боевиков, задействованных для провокаций на границах.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что демонтаж пунктов контроля говорит о том, что ХАМАС намерен "спустить с поводка" толпу во время акций протеста в "день Накбы". В армии полагают, что террористическая организация делает вид, что она самоустранилась от проведения протеста. На самом же деле она пытается спровоцировать толпу на более агрессивные действия.

"ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газы, в том числе за последние события и их последствия. ЦАХАЛ не допустит создания ситуаций, угрожающих безопасности граждан Израиля и будет выполнять свой долг по их защите", - говорится в сообщении пресс-службы.

ЦАХАЛ также распространил листовки в секторе Газы, призывая местных жителей не рисковать жизнью и не приближаться к заградительным сооружениям на границе с Израилем.



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