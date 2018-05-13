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13 мая 2018 г.
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В Израиле

Перед открытием посольства США в Иерусалиме опасаются массовых беспорядков

время публикации: 10:14 | последнее обновление: 10:37 блог версия для печати фото
Перед открытием посольства США в Иерусалиме опасаются массовых беспорядков
Перед открытием посольства США в Иерусалиме опасаются массовых беспорядков
Майк Помпео и Биньямин Нетаниягу

Более двух тысяч полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ) будут обеспечивать порядок во время мероприятий Дня Иерусалима, а также открытия здания посольства в столице.

13 мая, в День Иерусалима, состоится традиционный "Марш с флагами", участники которого пройдут от центра столицы через Старый город до Стены плача. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 50 тысяч человек.

В связи с маршем полиция закроет для движения с 15:00 до 21:00 улицы, ведущие от центра к Старому городу.

Одновременно на горе Герцля состоится церемония памяти репатриантов из Эфиопии, погибших в пути в Эрец Исраэль, а на Гиват а-Тахмошет – официальная церемония Дня Иерусалима.

Силы безопасности уделяют этим мероприятиям повышенное внимание из-за напряженности, царящей в столице перед открытием посольства США, которое состоится 14 мая.

Как сообщалось ранее, 3 мая в Израиль прибудет официальная делегация США для участия в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме. Делегацию возглавит заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, в ее состав также войдут Иванка Трамп (дочь президента Дональда Трампа), ее муж и советник президента США Джаред Кушнер, министр финансов Стивен Мнучин, а также многочисленные сенаторы и конгрессмены. В общей сложности, на церемонию приглашены около 800 гостей.

Торжественные мероприятия начнутся вечером 13 мая, когда в министерстве иностранных дел Израиля состоится официальный прием. Как пишет газета "Гаарец", в этом мероприятии примут участие примерно 30 из 86 послов иностранных государств, находящихся в Израиле. Свое участие в приеме подтвердили и послы четырех государств, входящих в Евросоюз, официально возражающий против переноса посольства США в Иерусалим. Речь идет о Чехии, Венгрии, Австрии и Румынии. Болгария также заявила о намерении принять участие в приеме.

На прием приглашены все члены правительства, председатель парламентской оппозиции, главы комиссий Кнессета, члены комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Церемония, которая состоится в понедельник, 14 мая, организована посольством США. Приглашения на церемонию получили лишь члены высшего представительского корпуса (סגל א), а также главы парламентских фракций Кнессета. Лидер МЕРЕЦ Тамар Зандберг уже заявила, что не примет участия в церемонии.

Силы безопасности опасаются возможных беспорядков во время церемонии. Высший наблюдательный совет израильских арабов организует демонстрацию протеста, которая состоится напротив здания будущего посольства во время церемонии. В демонстрации примут участие и жители арабских районов Иерусалима.

На юге столицы полиция откроет командный пункт. В воздух будут подняты вертолеты, а патрулирование мест возможных беспорядков будет осуществляться пешей и конной полицией.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2018 г.
День Иерусалима и открытие посольства США: силы безопасности в состоянии повышенной готовности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 мая 2018 г.
Дональд Трамп: "Великая неделя - посольство США в Израиле переезжает в Иерусалим"







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