Ривлин предоставил Нетаниягу две дополнительные недели для формирования правительства

В понедельник, 13 мая, президент государства Реувен Ривлин встретился в своей резиденции с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

После непродолжительной беседы между ними было опубликовано сообщение о том, что Ривлин предоставил Нетаниягу еще две недели на формирование правительства. Этот процесс должен быть завершен до 29 мая.

"После того, как вы мне представили свои пояснения, и я убедился в том, что вы нуждаетесь в дополнительном времени для формирования коалиции, мною принято решение на основании статьи 8 Основного закона о правительстве предоставить вам еще 14 дней для завершения процесса", - говорится в документе, который Ривлин вручил Нетаниягу.

Ранее в Кнессете состоялась встреча рабочих групп "Ликуда" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Сообщения о содержании этой встречи не поступало.

Как сообщалось ранее, переговоры между "Ликудом" и партией "Яадут а-Тора" зашли в тупик из-за требования ультраортодоксов получить полномочия в вопросе проведения работ по шаббатам. Помимо прочего, "Яадут а-Тора" требует получить право вето на выдачу разрешений, необходимых для проведения таких работ. "Ликуд" категорически возражает против такого требования, опасаясь возможных последствий.

Как пишет "Исраэль а-Йом", вопрос о шаббате становится критическим в ходе переговоров с "Яадут а-Тора", в то время как разногласия по закону о призыве близки к разрешению.

Источники, приближенные к главе ШАС Арье Дери сообщили накануне, что он ведет самостоятельные переговоры с Нетаниягу, не связывая себя с "раввинами "Яадут а-Тора", которые могут привести к провалу переговоров".

13 мая газеты "Исраэль а-Йом" и "Гаарец" сообщали, что в ходе коалиционных переговоров разрабатывается проект глубокой реформы израильской юридической системы. Согласно опубликованной информации, речь идет о документе, содержащем не менее 16 параграфов. Над этим документом работают министр Ярив Левин ("Ликуд") и депутат Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). После того, как этот документ будет сформирован, он станет приложением к коалиционным соглашениям. Все партии, входящие в состав правительственной коалиции, будут обязаны согласиться с шагами, которые он предусматривает.

В документе идет речь о принятии закона о преодолении вето БАГАЦа. Этот закон позволит Кнессету вторично голосовать за законопроекты, отмененные БАГАЦем. Система назначения судей будет изменена: кандидаты в судьи высших инстанций пройдут слушания в парламенте, и их назначение будет утверждаться правительством. Число судей Верховного суда увеличится на 4 человека, а каденция судей будет ограничена 12 годами.

Право на апелляцию в БАГАЦ будут иметь лишь те, кто прямо пострадали от того или иного решения и действия, что отменит существующую сегодня систему, в рамках которой общественные организации могут подавать иски, опираясь на нарушения закона, якобы имеющие место в отношении конкретных людей.

Планируется провести закон, запрещающий отмену решений Кнессета, правительства, мэров и иных народных избранников, на основе "крайней неприемлемости" (חוסר סבירות קיצונית). Полномочия юридического советника правительства будут ограничены: он не сможет выступать в БАГАЦе против позиции правительства, и сможет лишь рекомендовать, но не ограничивать деятельность правительства. Юридические советники министерств будут назначаться министрами.

Все депутаты будут автоматически обладать иммунитетом и лишить его можно будет только большинством комиссии по внутренним делам и пленарного заседания парламента. Будет отменено ограничение числа министров.

Отмечается, что эти предложения еще не были представлены премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Ранее он возражал против радикальных реформ юридической системы.

Неясно и отношение партии "Кулану" к таким реформам. В Кнессете 20-го созыва Моше Кахлон категорически возражал против любого ограничения полномочий Верховного суда.

Лидер главной оппозиционной партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц подверг резкой критике реформы юридической системы, проект которых обсуждается в ходе коалиционных переговоров.

"Мы с самого начала знали, что Нетаниягу постарается выстроить из коалиции неприступный для юридических претензий замок, но мы не намерены молчать на фоне такого презрительного отношения к власти закона, такого перехода всех возможных границ. Нетаниягу заключает сделки, цель которых одна: уберечь его от тюрьмы".

В свое очередь в "Ликуде" заявили, что публикации не соответствуют действительности. "В ходе коалиционных переговоров обсуждаются самые разные предложения, которые вносятся партнерами "Ликуда", в том числе касающиеся восстановления баланса между законодательной, исполнительной и судебной властью. Публикации в СМИ содержат никогда не обсуждавшиеся предложения, а также тенденциозные комментарии. "Ликуд" останется верен принципу, согласно которому суды должны обладать независимостью, однако они не всемогущи".

Депутат Бецалель Смотрич опубликовал сообщение в своем микроблоге Twitter, где назвал опубликованные сведения "ложью" и "фэйк-новостями".

13 мая глава НДИ Авигдор Либерман заявил, выступая на еженедельном заседании фракции, что "Ликуд" согласился утвердить в течение шести первых месяцев работы коалиции закон о смертной казни для террористов.

Либерман добавил, что по вопросам министерских портфелей есть взаимопонимание, и в случае присоединения к коалиции, НДИ получит портфель министерства обороны, а также министерства алии и интеграции. В то же время, по словам главы НДИ, есть разногласия по вопросам политики в области безопасности. Он повторил, что его партия настаивает на пяти требованиях: свержение власти ХАМАСа в Газе, минимальная пенсия в размере 70% от минимальной заработной платы, утверждение закона о запрете на проверки ДНК, утверждение закона о призыве без каких-либо изменений и передача НДИ комиссии Кнессета по внутренним делам.

Глава НДИ отметил, что без удовлетворения этих требований он не войдет в коалицию. "В такой ситуации для нас будет большой честью отстаивать интересы наших избирателей в оппозиции", - отметил он.

Авигдор Либерман не упомянул требование о предоставлении его партии свободы голосования по вопросам, касающимся религии и государства, о котором говорил в интервью NEWSru.co.il.