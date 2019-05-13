Коалиционные переговоры: всесторонняя реформа юридической системы и споры о шаббате

В понедельник, 13 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с президентом государства Реувеном Ривлиным и попросит о продлении срока, отведенного на формирование правительства.

В соответствии с законом, Нетаниягу имеет право на дополнительные две недели, которые истекут 28 мая. К тому моменту глава правительства должен сообщить президенту, что ему удалось сформировать правительство.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", переговоры между "Ликудом" и партией "Яадут а-Тора" зашли в тупик из-за требования ультраортодоксов получить полномочия в вопросе проведения работ по шаббатам. Помимо прочего, "Яадут а-Тора" требует получить право вето на выдачу разрешений, необходимых для проведения таких работ. "Ликуд" категорически возражает против такого требования, опасаясь возможных последствий.

Как пишет "Исраэль а-Йом", вопрос о шаббате становится критическим в ходе переговоров с "Яадут а-Тора", в то время как разногласия по закону о призыве близки к разрешению.

Источники, приближенные к главе ШАС Арье Дери сообщили накануне, что он ведет самостоятельные переговоры с Нетаниягу, не связывая себя с "раввинами "Яадут а-Тора", которые могут привести к провалу переговоров".

13 мая состоится также встреча рабочих групп "Ликуда" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Газеты "Исраэль а-Йом" и "Гаарец" сообщают, что на этих переговорах разрабатывается проект глубокой реформы израильской юридической системы. Согласно опубликованной информации, речь идет о документе, содержащем не менее 16 параграфов. Над этим документом работают министр Ярив Левин ("Ликуд") и депутат Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). После того, как этот документ будет сформирован, он станет приложением к коалиционным соглашениям. Все партии, входящие в состав правительственной коалиции, будут обязаны согласиться с шагами, которые он предусматривает.

В документе идет речь о принятии закона о преодолении вето БАГАЦа. Этот закон позволит Кнессету вторично голосовать за законопроекты, отмененные БАГАЦем. Система назначения судей будет изменена: кандидаты в судьи высших инстанций пройдут слушания в парламенте, и их назначение будет утверждаться правительством. Число судей Верховного суда увеличится на 4 человека, а каденция судей будет ограничена 12 годами.

Право на апелляцию в БАГАЦ будут иметь лишь те, кто прямо пострадали от того или иного решения и действия, что отменит существующую сегодня систему, в рамках которой общественные организации могут подавать иски, опираясь на нарушения закона, якобы имеющие место в отношении конкретных людей.

Планируется провести закон, запрещающий отмену решений Кнессета, правительства, мэров и иных народных избранников, на основе "крайней неприемлемости" (חוסר סבירות קיצונית). Полномочия юридического советника правительства будут ограничены: он не сможет выступать в БАГАЦе против позиции правительства, и сможет лишь рекомендовать, но не ограничивать деятельность правительства. Юридические советники министерств будут назначаться министрами.

Все депутаты будут автоматически обладать иммунитетом и лишить его можно будет только большинством комиссии по внутренним делам и пленарного заседания парламента. Будет отменено ограничение числа министров.

Отмечается, что эти предложения еще не были представлены премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Ранее он возражал против радикальных реформ юридической системы.

Неясно и отношение партии "Кулану" к таким реформам. В Кнессете 20-го созыва Моше Кахлон категорически возражал против любого ограничения полномочий Верховного суда.





