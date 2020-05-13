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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2020 г., 13:43

Нападение на въезде в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере: тяжело ранен араб, атаковавший охранника

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Подозрение на теракт у въезда в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере

Около 13:25 поступило сообщение о подозрении на теракт у въезда в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. Было объявлено, что мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на охранника у центрального въезда в больницу.

Охранник (20-30 лет) получил легкие ранения, он был госпитализирован. Нападавший нейтрализован, его состояние оценивается как критическое, и ему оказывается помощь в больнице.

Агентство Maan сообщает, что тяжело ранен "палестинский юноша". На фотографии агентства видно, как над раненым склонилась женщина в традиционной арабской мусульманской одежде. Тот же снимок публикуют многие израильские СМИ.

Пресс-служба полиции заявляет, что версия о попытке теракта не является приоритетной. На данном этапе основной версией называют нападение на криминальной почве.

Судя по имеющейся информации, охранник, следуя инструкциям, отказался пропускать мужчину, который пытался войти на территорию медицинского центра, не имея защитной маски на лице, в ответ этот человек выхватил нож, бросился на охранника и ранил его, после чего был открыт огонь на поражение.

После нападения все въезды и выезды в "Шибе" были перекрыты полицией и охранниками медицинского центра.

Информация уточняется.

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