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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2020 г., 08:02

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Израиль

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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Израиль

В 8:00 в среду, 13 мая, в международном аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет, на котором в Израиль с кратким дипломатическим визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в 10 утра, чтобы обсудить иранскую проблему, сотрудничество между двумя странами в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, планы правительства Израиля по аннексии части Иудеи и Самарии, а также отношения Израиля и Китая. Госсекретарь США встретится и с главой блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцем. Участие посла США Дэвида Фридмана в этих переговорах не планируется, так как американский посол болен.

Отметим, что речь идет о первом подобном визите в Израиль после введения общего карантина. Согласовано, что Помпео и члены его делегации не должны будут проходить режим самоизоляции, все представители США, включенные в состав делегации прошли тестирование на COVID-19, все они будут вести переговоры с защитных масках.

Из-за визита Помпео была перенесена на четверг, 14 мая, церемония приведения к присяге нового коалиционного правительства Израиля.

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