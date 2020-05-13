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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2020 г., 15:24

Инцидент в "Шибе": застрелен Мустафа Юнис, напавший на охранника. Подробности

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Инцидент в "Шибе": напавший на охранника был смертельно ранен

Пресс-служба полиции опубликовала уточненные данные об инциденте около въезда в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. По сведениям полиции, у мужчины 1993 года рождения, прибывшего в больницу для получения медицинской помощи, возник конфликт с человеком, обратившим внимание, что этот пациент не имеет защитной маски на лице, и сделавшим ему замечание. Во время конфликта нарушитель порядка достал нож и угрожал им, но никого не ранил. Сообщение об угрозе холодным оружием было передано охране больницы, после чего начался розыск подозреваемого, скрывшегося с места происшествия.

Подозреваемого заметили, когда он намеревался на автомобиле покинуть территорию медицинского центра. Охранники пытались остановить его, и тогда он атаковал одного из них и нанес ему удар ножом в голову. После этого по нападавшему был открыт огонь на поражение. Он получил тяжелое ранение, был доставлен в больницу в критическом состоянии, и вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Названо имя убитого: это 26-летний Мустафа Юнис из арабской деревни Ара (между Кафр Кара и Арара, на 65-й трассе).

Охранник (мужчина около 30 лет) получил легкие ранения, он был госпитализирован.

В полиции подчеркивают: речь не идет о теракте.

Первое сообщение об инциденте поступило в 13:25. Первоначально говорилось о подозрении на теракт.

Агентство Maan сообщало, что в ходе столкновения был тяжело ранен "палестинский юноша". На фотографии агентства видно, как над раненым склонилась женщина в традиционной арабской мусульманской одежде. Тот же снимок публиковали многие израильские СМИ. На видеозаписи с места происшествия было видно, как та же женщина стоит около внедорожника белого цвета, а потом подходит к раненому. По уточненным данным, это была мать этого молодого мужчины.

Мустафа Юнис был инвалидом, страдавшим от психологических проблем и эпилепсии, заявляет его брат. Возможно, неадекватное и агрессивное поведение объясняется психическим состоянием этого человека.

Дядя убитого, доктор Исам Юнис, утверждает, что охранники первыми напали на его племянника, и тот вытащил нож, "чтобы защищаться". "Я бы тоже защищался, если бы на меня напали пятеро охранников", – сказал он.

Из-за инцидента в течение нескольких часов были перекрыты въезды и выезды из "Шибы".



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2020
Нападение на въезде в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере: тяжело ранен араб, атаковавший охранника

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