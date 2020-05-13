Портфели и комиссии: Нетаниягу и Ганц распределяют посты в будущем правительстве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает встречи с депутатами от "Ликуда" и сообщает им о назначениях на министерские посты. Поздно вечером во вторник, 12 мая, Нетаниягу сообщил депутату Офиру Акунису о назначении на пост министра регионального сотрудничества.

Ранее сообщалось, что бывший спикер Кнессета Юлий Эдельштейн займет пост министра здравоохранения, а Ювалю Штайницу предложен портфель министра просвещения. В настоящий момент Штайниц не дал ответа, и в политических кругах не исключают, что окончательное решение будет принято незадолго до приведения правительства к присяге, чтобы сохранить возможность исчерпать переговоры с блоком "Ямина". На пост министра внутренней безопасности скорее всего будет назначен Амир Охана, а на пост министра транспорта – Мири Регев. Исраэль Кац займет пост министра финансов. Нир Баркат и Ципи Хотовели также встречались с Нетаниягу и получили обещание стать министрами. С остальными кандидатами Нетаниягу встретится 13 мая.

Партия ШАС получит министерство внутренних дел, министерство по делам религий и министерство развития Негева и Галилеи. Пост главы МВД займет Арье Дери, по поводу остальных назначений информация не поступала. Утром 13 мая некоторые СМИ опубликовали информацию, согласно которой один из министерских постов займет бывший министр строительства Ариэль Атиас. В ШАС опровергли эту информацию, заявив, что предложение Атиасу было сделано, однако он отклонил его..

Блок "Яадут а-Тора" получит министерство строительства, которое возгласит Яаков Лицман, а также руководство финансовой комиссией Кнессета для депутата Моше Гафни.

Глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц начнет сегодня встречи с депутатами от своей фракции, составляющей 16 человек. Большинство депутатов получат посты министров или их заместителей.

Сам Бени Ганц будет приведен к присяге как сменный премьер-министр, а также займет пост министра обороны в первую половину каденции. Габи Ашкенази займет пост главы МИДа, а Ави Нисанкорен станет министром юстиции. Ожидается, что Хили Трупер станет министром культуры и спорта, Орит Фаркаш-Коэн или Асаф Замир – министром туризма, Изхар Шай – министром науки, Алон Шустер – министром сельского хозяйства (однако возможно этот пост в итоге займет Мики Хаймович). Пост министра по делам алии и интеграции займет Пнина Тамано-Шата.

В последние дни в "Кахоль Лаван" разразился скандал вокруг намерения Бени Ганца назначить на пост министра по делам социального равноправия депутата Омер Янкелевич, считающуюся лично приближенной к Ганцу. На этот пост претендует депутат Мейрав Коэн, и в настоящий момент неизвестно, кто получит этот портфель. Если он будет отдан Коэн, то Янкелевич станет министром по делам диаспоры.

Депутат Йоаз Хендель ("Дерех Эрец") является ведущим кандидатом на пост министра связи, а его коллега по фракции Цви Хаузер – на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Амир Перец ("Авода") станет министром экономики, а Ицик Шмули – министром социального обеспечения.

Вечером 12 мая Бени Гапнц подал в отставку с поста спикера Кнессета. Его заменит там Ярив Левин, подавший в отставку с поста министра туризма. Отставка Ганца вступит в силу вечером 14 мая, поэтому заседание Кнессета , на котором правительство будет приведено к присяге, начнется в 22:00., а не в 13:00.





